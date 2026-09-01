​На Донеччині затримали комунальника, якого підозрюють у корегуванні російських атак

У Донецькій області правоохоронці затримали підозрюваного у корегуванні російських атак. Ним виявився комунальник Словʼянська.
«Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині ще одного ворожого коригувальника. Ним виявися працівник комунального підприємства із Слов’янська, який почав працювати на російську воєнну розвідку (більш відому як гру)», – розповіли там.
Чоловік потрапив у поле зору росіян через антиукраїнські коментарі, які публікував у чатах телеграм-каналів.
Задокументували, як він відстежував для РФ запасні командні пункти Сил оборони у прифронтовому місті та їхні маршрути руху. Для конспірації агент влаштувався різноробочим до місцевого комунального підприємства благоустрою.
Там він під виглядом робочих поїздок продовжив відстежувати місця зосередження особового складу і техніки українських військ на Слов’янському напрямку.
Зібрану інформацію чоловік збирав у смартфоні у вигляді координат потенційних цілей, по яких росіяни готували удари керованими авіабомбами та реактивною артилерією, зокрема РСЗВ «Смерч».
Співробітники СБУ викрили агента, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання. Паралельно з цим провели заходи для убезпечення локацій Сил оборони в зоні ворожої розвідактивності.
Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на російське гру.
Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
- СБУ від початку року викрила понад 150 осіб у справах про зраду, шпигунство та корупцію.