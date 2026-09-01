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​На Донеччині затримали комунальника, якого підозрюють у корегуванні російських атак

Тепер йому загрожує довічне. 

​На Донеччині затримали комунальника, якого підозрюють у корегуванні російських атак
Затриманий підозрюваний
Фото: СБУ

У Донецькій області правоохоронці затримали підозрюваного у корегуванні російських атак. Ним виявився комунальник Словʼянська. 

Про це повідомили в СБУ

«Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині ще одного ворожого коригувальника. Ним виявися працівник комунального підприємства із Слов’янська, який почав працювати на російську воєнну розвідку (більш відому як гру)»,  – розповіли там. 

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Чоловік потрапив у поле зору росіян через антиукраїнські коментарі, які публікував у чатах телеграм-каналів.

Задокументували, як він відстежував для РФ запасні командні пункти Сил оборони у прифронтовому місті та їхні маршрути руху. Для конспірації агент влаштувався різноробочим до місцевого комунального підприємства благоустрою.

Там він під виглядом робочих поїздок продовжив відстежувати місця зосередження особового складу і техніки українських військ на Слов’янському напрямку.

Зібрану інформацію чоловік збирав у смартфоні у вигляді координат потенційних цілей, по яких росіяни готували удари керованими авіабомбами та реактивною артилерією, зокрема РСЗВ «Смерч».

Співробітники СБУ викрили агента, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання. Паралельно з цим провели заходи для убезпечення локацій Сил оборони в зоні ворожої розвідактивності.

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на російське гру.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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