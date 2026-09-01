У серпні ЗСУ ліквідували більше 42 тисяч російських окупантів

За три місяці літа ворог втратив 124 170 військових.

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Сили оборони у серпні ліквідували більше 42 тисяч російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що орієнтовні втрати ворога в живій силі в серпні склали 42 020 осіб. Всього за три місяці літа противник втратив 124 170 осіб.

За червень - ліквідовано 39 290 окупантів, за липень - 42 860, за серпень - 42 020 осіб

"Таким чином, за три літні місяці 2026 року Сили оборони уразили на 25,8% більше живої сили противника, ніж за аналогічний період весни", - наголосили в Генштабі.

Як повідомлялося, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 489 640 військових.