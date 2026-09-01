​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Фото​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Посол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ФотоПосол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
ГоловнаСуспільствоВійна

У серпні ЗСУ ліквідували більше 42 тисяч російських окупантів

За три місяці літа ворог втратив 124 170 військових.

У серпні ЗСУ ліквідували більше 42 тисяч російських окупантів
Знищення окупантів
Фото: скрін-відео

Сили оборони у серпні ліквідували більше 42 тисяч російських окупантів. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ

Зазначається, що орієнтовні втрати ворога в живій силі в серпні склали 42 020 осіб. Всього за три місяці літа противник втратив 124 170 осіб.

За червень - ліквідовано 39 290 окупантів, за липень - 42 860, за серпень - 42 020 осіб

"Таким чином, за три літні місяці 2026 року Сили оборони уразили на 25,8% більше живої сили противника, ніж за аналогічний період весни", - наголосили в Генштабі. 

Як повідомлялося, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 489 640 військових

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies