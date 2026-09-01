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Сили оборони ліквідували ще 1440 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні близько 1 489 640 військових. 

Сили оборони ліквідували ще 1440 російських окупантів
Знищення окупантів
Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1440 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 489 640 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.09.26 склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 01.09.26

  • особового складу – близько 1 489 640 (+1 440) осіб 
  • танків – 12 320 (+4) од.
  • бойових броньованих машин – 25 257 (+2) од.
  • артилерійських систем – 48 954 (+71) од.
  • РСЗВ – 2 079 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 597 (+0) од.
  • літаків – 440 (+0) од.
  • гелікоптерів – 354 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 452 (+10) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 492 177 (+1 775) од.
  • крилаті ракети – 5 060 (+0) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 142 332 (+412) од.
  • спеціальна техніка – 4 623 (+2) од.

Дані уточнюються. 

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