Росія вже втратила в Україні близько 1 489 640 військових.

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За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1440 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 489 640 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.09.26 склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 01.09.26

особового складу – близько 1 489 640 (+1 440) осіб

танків – 12 320 (+4) од.

бойових броньованих машин – 25 257 (+2) од.

артилерійських систем – 48 954 (+71) од.

РСЗВ – 2 079 (+0) од.

засоби ППО – 1 597 (+0) од.

літаків – 440 (+0) од.

гелікоптерів – 354 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 2 452 (+10) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 492 177 (+1 775) од.

крилаті ракети – 5 060 (+0) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 142 332 (+412) од.

спеціальна техніка – 4 623 (+2) од.

Дані уточнюються.