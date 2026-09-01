Росія вдарила балістикою по залізничному депо в Києві: є загиблі і поранені

У ніч на 1 вересня Росія вдарила балістикою по залізничному депо та інших залізничних обʼєктах Укрзалізниці в Києві. В результаті ударів загинули сім людей, серед яких - шість співробітників УЗ, є поранені.

Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

Балістичний удар забрав життя 7 людей, з яких 6 - наші співробітники. 1 колега в лікарні із пораненнями - поруч наші, надається вся необхідна допомога. Десятки встигли врятуватись по укриттях, допомагаємо їм оговтатись", - написав він у фейсбуці.

"Багато руйнувань. З ночі перебуваємо тут на місці. Поруч - вщент зруйнований цех. Низку загорянь ще усувають рятувальники. На двох перегонах закривали рух, відкрили…. Але все це - ніщо поруч із жахливою втратою колег. Звʼязуємось із близьким. Всі поруч із ними, щоб пройти цей надскладний час. Гірка до неможливості ніч", - додав Перцовський.