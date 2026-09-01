Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Фото​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Посол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ФотоПосол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ГоловнаСуспільствоЖиття

Що зміниться в Україні з 1 вересня: головні нововведення

Найбільше змін стосуються освітян, студентів та школярів.

Що зміниться в Україні з 1 вересня: головні нововведення
Українські школярі
Фото: Фейсбук Оксена Лісового

З 1 вересня 2026 року на українців чекає ряд нововведень. Вони стосуються зокрема виплат та сфери освіти.

Про це повідомляє LB.ua

Що зміниться в України в перший місяць осені:

  • З 1 вересня в Україні змінюють систему оплати праці освітян. Зарплати зростуть ще на 20%.  Тепер оклад залежатиме від посади та базової величини, яка наразі становить середню зарплату по економіці в Україні. 
  • Вдвічі зростуть стипендії для студентів. З вересня академічні стипендії будуть нараховувати у розмірі щонайменше 4000 грн. Таким чином мінімальна стипендія зросте вдвічі порівняно з 2025 роком. Серед інших нововведень, стипендії тепер отримуватимуть студенти закладів вищої освіти незалежно від форми власності. Уряд врегулював порядок виплат для студентів приватних закладів вищої освіти, які так само навчаються коштом державного замовлення. 
  • З 1 вересня 2026 року вивчення англійської мови для дітей старшого дошкільного віку стане обов’язковою складовою освітнього процесу в усіх закладах дошкільної освіти. Англійська стане обов'язковою для дітей від п'яти до шести років. На одну групу передбачили 4,5 години занять з учителем щотижня.
  • Із 1 вересня учні загальноосвітніх навчальних закладів Києва знову безоплатно їздитимуть у столичному комунальному транспорті. Пільга діє в автобусах, тролейбусах, трамваях, метрополітені, на фунікулері та в міській електричці. Обов’язковою умовою для користування пільгою є наявність учнівського проїзного квитка та його валідація при вході в транспорт.
  • Цього року учні 1–11 класів по всій Україні будуть отримувати безкоштовні теплі обіди. Наразі безкоштовним гарячим харчуванням уже забезпечені всі діти у прифронтових громадах, а також учні 1–4 класів в усіх областях. Наступний етап реформи розширить цю ініціативу на старшу школу.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies