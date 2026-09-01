Що зміниться в Україні з 1 вересня: головні нововведення

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З 1 вересня 2026 року на українців чекає ряд нововведень. Вони стосуються зокрема виплат та сфери освіти.

Про це повідомляє LB.ua

Що зміниться в України в перший місяць осені:

З 1 вересня в Україні змінюють систему оплати праці освітян. Зарплати зростуть ще на 20%. Тепер оклад залежатиме від посади та базової величини, яка наразі становить середню зарплату по економіці в Україні.

Вдвічі зростуть стипендії для студентів. З вересня академічні стипендії будуть нараховувати у розмірі щонайменше 4000 грн. Таким чином мінімальна стипендія зросте вдвічі порівняно з 2025 роком. Серед інших нововведень, стипендії тепер отримуватимуть студенти закладів вищої освіти незалежно від форми власності. Уряд врегулював порядок виплат для студентів приватних закладів вищої освіти, які так само навчаються коштом державного замовлення.

З 1 вересня 2026 року вивчення англійської мови для дітей старшого дошкільного віку стане обов’язковою складовою освітнього процесу в усіх закладах дошкільної освіти. Англійська стане обов'язковою для дітей від п'яти до шести років. На одну групу передбачили 4,5 години занять з учителем щотижня.

Із 1 вересня учні загальноосвітніх навчальних закладів Києва знову безоплатно їздитимуть у столичному комунальному транспорті. Пільга діє в автобусах, тролейбусах, трамваях, метрополітені, на фунікулері та в міській електричці. Обов’язковою умовою для користування пільгою є наявність учнівського проїзного квитка та його валідація при вході в транспорт.