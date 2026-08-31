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Київ із 1 вересня повертає безоплатний проїзд у транспорті для школярів

Обов’язковою умовою для користування пільгою є наявність учнівського проїзного квитка та його валідація. 

Київ із 1 вересня повертає безоплатний проїзд у транспорті для школярів
Ілюстративне фото
Фото: Дніпропетровська ОВА

Із 1 вересня учні загальноосвітніх навчальних закладів Києва знову безоплатно їздитимуть у столичному комунальному транспорті. Пільга діє в автобусах, тролейбусах, трамваях, метрополітені, на фунікулері та в міській електричці.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Обов’язковою умовою для користування пільгою є наявність учнівського проїзного квитка та його валідація при вході в транспорт.

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Оформити електронний учнівський або продовжити термін його дії можна в застосунку Київ Цифровий із профілю, підтвердженого через Дію або BankID. Застосунок дозволяє безплатно згенерувати цифровий учнівський квиток одразу після підтвердження даних навчальним закладом.

Також можна замовити пластиковий учнівський за 120 грн, який виготовляють до 1 місяця. При цьому цифровий та пластиковий квитки матимуть єдиний номер і спільний баланс. У разі втрати пластикової картки її можна миттєво заблокувати в налаштуваннях застосунку, щоб убезпечити від стороннього використання.

Якщо ж учень змінив школу чи клас або у квитка закінчується строк дії, у застосунку необхідно оформити новий учнівський.

Оскільки користуватися пільгою в транспорті може лише учень зі свого смартфона, батькам після замовлення потрібно передати номер і пін-код дитині для додавання картки в її акаунт. У застосунку учень може увімкнути створення QR-квитків у швидкому доступі, щоб генерувати їх в один етап одразу з головного екрана. Учні можуть створювати до 5 QR-квитків на 30 хвилин і до 20 на день.

"Для спокою батьків у застосунку передбачено батьківський контроль. Учень може надати дозвіл на перегляд поїздок у налаштуваннях свого квитка, вказавши номер телефону одного з батьків. Після цього батьки отримуватимуть сповіщення про кожну валідацію та бачитимуть історію пересувань дитини у своєму Київ Цифровому", - зазначили в КМДА.

  • Як повідомлялося, в Києві опрацьовують різні формати організації навчального процесу. З 1 вересня і протягом першого тижня навчального року школи планують розпочати навчання в очно-дистанційному форматі, однак вони мусять бути готовими оперативно змінювати підхід залежно від безпекової ситуації.
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