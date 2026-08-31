В Україні викрили схему із продажу “багатодітності” для виїзду за кордон. Троє осіб у різний період часу займалися виготовленням фіктивних свідоцтв про народження дітей.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

“Замовники” купували документи на ту кількість дітей, якої їм “бракувало для отримання статусу багатодітного батька”, аби отримати правові підстави для безперешкодного виїзду за кордон під час дії воєнного стану.

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Задокументовано, що спершу 34-річний мешканець Київської області виготовив підроблені свідоцтва про народження синів-двійнят для себе. У фіктивних документах чоловік вказав батьками себе та дружину.

Для того, щоб уникнути викриття – використав реквізити та печатки посольства України в одній з країн Євросоюзу. Крім цього документи були засвідчені апостилем та перекладені українською мовою.

Уже у листопаді 2022 року “багатодітний батько” виїхав з цими документами у Польщу та незабаром повернувся в Україну. Переконаний, що схема працює, через деякий час чоловік вирішив на ній заробити. Для цього залучив свою 33-річну дружину та 34-річного знайомого з Запоріжжя.

Таким чином спільники забезпечили виготовлення щонайменше п'ять свідоцтв про народження неіснуючих дітей для щонайменше двох чоловіків. При цьому у двох випадках це були документи на двійнят. Це дозволило “замовникам” швидко отримати формальний статус багатодітних батьків.

За свої послуги підозрювані отримували від 3500 до 5500 доларів. Проте виїхати “клієнти” з цими документами так і не змогли – інспектори Державної прикордонної служби розпізнали підробку та відмовили у перетині кордону.

У Львові трьом спільникам повідомили про підозру в організації незаконного переправлення чоловіків через кордон з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України). Крім цього, учасникам схеми – мешканцю Ірпеня, його дружині та їхньому спільнику – інкримінують підроблення та використання офіційних документів (ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України).

Слідчі дії тривають, встановлюються інші особи, причетні до виготовлення підроблених документів, та інші "замовники" послуги.