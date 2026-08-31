Армія окупантів вбила сьогодні у середмісті Херсона двох людей

Також поранено двох чоловіків.

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Російська армія вбила сьогодні у середмісті Херсона чоловіка та жінку.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Їхні особи встановлюють відповідні служби.

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Також до лікарні доставили 33-річного чоловіка, який постраждав після дронової атаки у Корабельному районі. Він дістав мінно-вибухову травму.

Окрім того, по допомогу до лікарні звернувся 84-річний чоловік, який дістав травми внаслідок атаки російського дрона сьогодні близько 10:00 у Дніпровському районі.

В нього діагностували мінно-вибухову травму. Зараз медики проводять дообстеження постраждалого.

Близько 04:10 ворожі дроноводи скинули вибухівку на територію одного з комунальних підприємств. Унаслідок атаки ушкоджень зазнав тролейбус. Вибуховою хвилею та уламками було пошкоджено салон та вибито вікна.