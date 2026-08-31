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Армія окупантів вбила сьогодні у середмісті Херсона двох людей

Також поранено двох чоловіків.

Армія окупантів вбила сьогодні у середмісті Херсона двох людей
Фото: Ксенія Новицька

Російська армія вбила сьогодні у середмісті Херсона чоловіка та жінку.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Їхні особи встановлюють відповідні служби. 

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Також до лікарні доставили 33-річного чоловіка, який постраждав після дронової атаки у Корабельному районі. Він дістав мінно-вибухову травму. 

Окрім того, по допомогу до лікарні звернувся 84-річний чоловік, який дістав травми внаслідок атаки російського дрона сьогодні близько 10:00 у Дніпровському районі. 

В нього діагностували мінно-вибухову травму. Зараз медики проводять дообстеження постраждалого.

Близько 04:10 ворожі дроноводи скинули вибухівку на територію одного з комунальних підприємств. Унаслідок атаки ушкоджень зазнав тролейбус. Вибуховою хвилею та уламками було пошкоджено салон та вибито вікна. 

  • Упродовж минулої доби російська армія била по Херсонщині дронами, із авіації та артилерії. Поранення отримали 16 мешканців області. Окупанти пошкодили 11 багатоповерхівок та 15 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, магазин, мопед та приватні автомобілі.
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