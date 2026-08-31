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Шістнадцять мешканців Херсонщини вчора постраждали від російських атак

Росіяни били по області дронами, із авіації та артилерії. 

Шістнадцять мешканців Херсонщини вчора постраждали від російських атак
Росіяни вдарили по Зеленівці на Херсонщині
Фото: ipc.org.ua

Упродовж минулої доби російська армія била по Херсонщині дронами, із авіації та артилерії. Поранення отримали 16 мешканців області. 

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Широка Балка, Олександрівка, Високе, Білозерка, Берислав, Новорайськ, Нововоронцовка, Станіслав, Дар'ївка, Біляївка, Раківка, Чайчине, Лиманець, Інгулівка, Вітрове, Понятівка, Микільське, Зарічне, Ясна Поляна, Ульянівка, Федорівка, Токарівка, Іванівка, Комишани, Антонівка, Зеленівка, Зимівник, Інгулець, Кізомис, Приозерне, Садове, Новокаїри, Софіївка, Велетенське, Новодмитрівка, Розлив, Бургунка, Золота Балка, Милове, Осокорівка, Тягинка, Костирка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 11 багатоповерхівок та 15 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, магазин, мопед та приватні автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 31 людину.

«Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – написав Прокудін. 

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