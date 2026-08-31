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Через атаки РФ на Миколаївщині пошкоджені склади, будинки та авто

У Миколаївському районі постраждав чоловік. 

Через атаки РФ на Миколаївщині пошкоджені склади, будинки та авто
Наслідки російської атаки на Миколаївщині, ілюстративне фото
Фото: Миколаївська ОВА

Вчора російська армія знову атакувала Миколаївщину дронами різних типів. Постраждав чоловік, він у стабільному стані. Пошкоджені склади, будинки та авто.

Про це написав у телеграмі т.а.о начальника ОВА Георгій Решетілов. 

За його словами, вчора та сьогодні вночі ворог атакував БпЛА типу «Shahed» область. Внаслідок атаки в Миколаївському районі поранений 44-річний чоловік, його госпіталізували, і станом на ранок його стан стабільний.  Пошкоджено складське приміщення, сім вантажних та два легкових автомобілі.

Вчора ворог п’ять разів атакував FPV-дронами Куцурубську громаду Миколаївського району. Внаслідок атак пошкоджено два приватні будинки. Постраждалих немає.

Також ворог тричі атакував FPV-дронами Очаківську громаду. Там теж люди не постраждали. 

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