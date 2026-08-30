​Мінінфраструктури напрацьовує рішення для роботи транспорту під час тривалих повітряних тривог, - Калашник

Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник провів нараду з командою АТ "Укрзалізниця" на чолі з Олександром Перцовським, Київською міською військовою адміністрацією та військовим командуванням щодо роботи транспорту та логістики під час тривалих повітряних тривог.

Про це він повідомив у Telegram.

"Першочергово – безпека людей. Водночас маємо забезпечити стабільний рух поїздів, що з'єднують всю країну", – наголосив Калашник.

Він розповів, що Укрзалізниця продовжує розвивати системи моніторингу загроз та реагування у координації з військовими. Зокрема, опрацьовуються питання цілодобової роботи вокзалів, розосередження поїздів і пасажирів, уникнення одночасного прибуття на суміжні платформи, скорочення часу посадки та висадки, зокрема завдяки спрощенню контролю в разі підвищеної загрози.

"Окремо працюємо над диференційованою системою оповіщення залежно від типу загрози та зміною режиму комендантської години в Києві й області. Це необхідно для логістики, пересування людей і роботи економіки", – додав міністр.

Росія вже кілька днів атакує Україну дронами та ракетами. Так, 27 серпня через численні повітряні тривоги в Україні запізнювались десятки потягів. Затримки в дорозі сягали кількох годин, найдовше – 17 годин. Київська кільцева електричка також тимчасово призупиняла рух через загрозу, але наразі вже повністю відновила роботу.