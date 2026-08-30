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У Києві провели спільну молитву до Міжнародного дня зниклих безвісти

У ній взяли участь родини захисників, представники Коордштабу, військовослужбовці та волонтери. 

У Києві провели спільну молитву до Міжнародного дня зниклих безвісти
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

У Володимирському патріаршому кафедральному соборі в Києві відбувся спільний молебень за полонених, зниклих безвісти та полеглих українських оборонців до Міжнародного дня зниклих безвісти.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Богослужіння очолив предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

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До спільної молитви долучилися родини захисників, секретар Коордштабу з питань поводження з військовополоненими Дмитро Усов, керівник секретаріату Богдан Охріменко, представники штабу, військовослужбовці, волонтери та представники громадськості.

Під час богослужіння Епіфаній вшанував усіх зниклих безвісти українців та подякував усім, хто докладає зусиль для пошуку й повернення наших громадян із ворожої неволі. Також він висловив непохитну віру в те, що додому повернуться всі полонені.

Рідним захисників також вручили відзнаки від Православної церкви України за духовну стійкість та відданість 

По завершенню молебню відбулася зустріч представників Коордштабу з родинами оборонців, під час якої присутні обговорили нагальні питання та подальшу взаємодію.

Як повідомляв Укрінформ, у Запоріжжі, на Алеї Героїв, відкрили металеву мапу України із сотнею жетонів військових, які зникли безвісти за особливих обставин.

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