Чому Циганков не зміг поїхати з «Жирони» без скандалу, які перспективи футболіста в новому клубі і що тепер буде з ще одним українським футболістом каталонців Владиславом Ванатом – читайте на LB.ua.

Ба більше, Циганков зміг знайти собі команду лише в останні дні трансферного вікна. Ще й яку! «Аякс» – ідеальний варіант для українця, адже і клуб знаний, і тренер – Мічел – добре знайомий, і інтенсивність чемпіонату Нідерландів якраз оптимальна для травматичного футболіста. Єдине, що спадщину в «Жироні» розгубив, але це вже нюанси з урахуванням того, що могло бути набагато гірше.

Епопея з переїздом українського вінгера Віктора Циганкова з іспанської «Жирони» затяглася на все літо 2026 року. Багаторічний лідер каталонців не приховував свого бажання переїхати фактично одразу – як стало зрозуміло, що в сезоні 2026/2027 доведеться грати в другій за силою іспанській лізі – Сегунді. Та розійтися на позитивній ноті не вдалося.

Конфлікт із керівництвом

Про перебудову в стані «Жирони» було ясно ще наприкінці минулого сезону 2025/2026, коли команда вилетіла в Сегунду, посівши дев'ятнадцяте місце в Ла Лізі. Після такого на команду-лузера зазвичай чекає масовий від'їзд більшості притомних футболістів. До слова, їх не так і багато в клубах, які опускаються в слабший дивізіон за підсумками сезону. Пояснювати чому не потрібно.

Фото: EPA/UPG Циганков святкує гол у складі «Жирони»

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Віктор Циганков був одним із небагатьох таких футболістів. Якісний український вінгер, який після історичного для «Жирони» сезону 2023/2024, коли команда фінішувала в Ла Лізі найкраще у своїй історії – на третьому місці – не залишив тоді команду на відміну від більшості зірковіших партнерів. Як наслідок, підійшов до провального сезону ледь не в статусі основної зірки. А хто ж захоче відпускати свого лідера за безцінь? От і «Жирона» не хотіла.

Напередодні року в другому дивізіоні іспанського футболу за ідеального сценарію їм би залишити в команді футболіста, який за 119 матчів забив 20 голів і віддав 23 асисти, але українець був проти. 28-річний гравець запросив трансфер в іншу команду – і почалося.

Фото: EPA/UPG Циганков із м'ячем проти Гюлера в Ла Лізі

Каталонці намагалися вторгувати за зірку команди бодай якісь нормальні кошти з урахуванням того, що transfermarkt оцінює Циганкова в 15 мільйонів євро. Та покупців із кращих чемпіонатів Європи не знайшлося, а їхати на футбольну пенсію в США чи Туреччину Віктор, на щастя для всього українського футболу і національної команди зокрема, відмовився. Щоб якимось чином натиснути на керівництво клубу, Віктор почав одноосібний бунт, про який стало відомо публічно 16 серпня.

Саме тоді тренер «Жирони» Кіке Альварес після матчу з «Леганесом» у Сегунді заявив, що Віктор Циганков відмовився вийти на заміну. Класична історія стосунків між клубом-власником і гравцем, який хоче піти. З урахуванням того, що українець не приховував свого бажання піти, слова тренера виглядали як спосіб натиснути на гравця. І це вдалося.

Фото: EPA/UPG Циганков святкує гол із світловим мечем

Циганков у відповідь опублікував пост, в якому розкритикував клуб за заборону інтерв'ю, фактично спаливши з ним усі мости. Водночас фанати, які ще минулого сезону підтримували українського «джедая» (Циганков – фанат «Зоряних війн» – неодноразово святкував голи, демонструючи світловий меч, – LB.ua), звинуватили його в невдячності. Таким чином напрацьована упродовж 3 років якісних виступів спадщина розсіялася за секунди. Заразом це звузило простір для маневру й самій «Жироні» – залишилися лише 2 опції: або відпустити футболіста цього літа якомога швидше, або «маринувати» його весь наступний сезон на трибунах.

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Коли здавалося, що до закінчення трансферного вікна каталонці не зможуть знайти покупця для Циганкова, руку допомоги насправді і гравцю, і клубу подав Мічел – екскерманич каталонців, який зараз працює в «Аяксі».

Фото: EPA/UPG Віктор Циганков

Про любов іспанського спеціаліста до Циганкова, який упродовж роботи в «Жироні» стабільно виписував українцю компліменти, знали давно, тож недивно, що саме нідерландський клуб прийшов рятувати кар'єру Циганкова. Так, саме рятувати, бо у 28-річному віці, на піку кар'єри, легко втратити любов до футболу, граючи в Сегунді.

Свій інтерес був і в «Жирони», бо команда змогла заробити 5 мільйонів євро на трансфері гравця, контракт якого спливав наступного літа. Ще й із «Динамо» ділитися не довелося… Київський клуб претендував на 50 відсотків кошті з наступного продажу Циганкова за умови, що трансфер перевищить суму в 5 мільйонів євро. Не перевищив.

У підсумку кожен отримав те, що хотів: Циганков уникнув виступів у Сегунді, а «Жирона» заробила на футболістові, подальше перебування якого лише псувало б атмосферу в команді. Класична футбольна історія, коли клуб і гравець не залишаються друзями після «розлучення». А що ж отримав «Аякс»?

Кому в Амстердамі потрібен Циганков

Представляти «Аякс» сенсу немає, бо про чотириразових переможців Ліги чемпіонів і так усі знають. Байдуже, що три з цих кубків команда здобула в сімдесятих, а четвертий – у 1995-му, коли Циганкова ще на світі не було. «Аякс» – це найбільший гранд і бренд нідерландського футболу, в складі якого в різні часи грали і Йоган Кройф, і Марко ван Бастен, і, Деніс Бергамп, і Рууд Гулліт, і Кларенс Зеедорф, і Златан Ібрагімович, і Луїс Суарес, і Френкі де Йонг і багато-багато інших футболістів.

Фото: ajax.nl Віктор Циганков після переходу в «Аякс»

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Зараз уболівальники цього клубу можуть лише з ностальгією згадувати ті часи, бо останній по-справжньому сильний сезон у Європі команда видала у 2019-му, коли дійшла до півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Зараз же «Аякс» – це команда, яка перебуває в розпалі перебудови, минулий сезон у нідерландській Ередивізії завершила на п'ятій сходинці. Уявіть, що на п'ятій сходинці в УПЛ фінішувало «Динамо» – це приблизно те ж саме для клубу зі столиці Нідерландів. Різниця в тому, що нідерландці якраз намагаються вийти з кризи, і саме для цього в команду приїхав Віктор Циганков. Разом із українцем технічний директор команди Йорді Кройф – син того самого Йогана – привіз в Амстердам низку досвідчених футболістів: Дейлі Блінда, Марка-Андре тер Штегена, Юліана Брандта, Кайо Енріке. Ці хлопці покликані повернути «Аякс» туди, де йому й місце, – для початку бодай в Ередивізії.

Фото: ajax.nl Циганков спілкується з Дейлі Бліндом

Різниця між ними й Циганковим у тому, що українець, а ще Дейлі Блінд, грав під керівництвом Мічела. Останній взагалі під час роботи в «Жироні» казав, що ставив би українця в стартовий склад, навіть якби очолював «Барселону». Тож, сподіваймося, і з місцем у стартовому складі «Аякса» проблем у Віктора не буде. Тільки б не надокучали травми. І тут знову про плюси трансферу українця.

Нідерландська Ередивізія – восьмий за силою чемпіонат Європи, і фізичної рубки на кшталт англійської чи німецької тут не буде. Це якраз те, що треба для технічного українця. Водночас чемпіонат Нідерландів залишається доволі конкурентним, а це вже величезний плюс для Циганкова-футболіста в перспективі – не розгубить швидкості й відчуття ритму гри. Та й «Аяксу» знадобиться.

Фото: ajax.nl Циганков у формі нової команди

У цьому переконаний колишній футболіст збірної України, експерт з нідерландського футболу Євген Левченко. Він вважає, що Циганков підсилить команду.

«Циганков допоможе “Аяксу” грати краще. Я думаю, що для нього цей чемпіонат дуже підходить. Мені здається, що чемпіонат Нідерландів – це чемпіонат, де ти можеш спокійно грати, робити помилки, брати на себе гру. Тебе будуть на руках носити, якщо ти береш ініціативу на себе. Якщо ти спробуєш грати у футбол, якщо в тебе є розуміння гри та тактичне розуміння», – сказав він у коментарі Tribuna.com.

Для того, аби підтвердити очікування вболівальників і експертів, у Циганкова буде 3 роки – саме стільки триватиме контракт футболіста в новому клубі. Дебют українця очікується 5 вересня в матчі проти ПСВ.

А що там у Ваната?

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Єдиний українець «Жирони», хто наразі залишився ні з чим, – це Владислав Ванат. Український форвард перебрався до каталонського клубу влітку 2025 року за 15 мільйонів євро, відзначився 10 голами в 29 матчах за клуб. Він, як і земляк, теж не налаштований грати в Сегунді, але його ситуація складніша. По-перше, контракт футболіста із клубом чинний ще 4 роки.

Фото: instagram.com Сторіз Владислава Ваната, присвячена Віктору Циганкову

По-друге, за версією каталонців, він теж відмовився вийти на поле в матчі з тим-таки «Леганесом». Сам Ванат це заперечив. За його словами, він уже готувався до виходу на поле, але травмувався центральний захисник, і штаб випустив оборонця. Скандал усе одно дійшов до того, що Ванат видалив усі згадки про «Жирону» в соцмережах, але й підтримати форварда фактично нікому – Циганков уже в Амстердамі.

Тому видається, що Ванату доведеться-таки грати щонайменше рік у Сегунді. Інакше з таким ставленням до клубу не гратиме взагалі. Футбол інколи буває жорстким.