Востаннє українець виходив на ринг у лютому 2025 року.

Український боксер Денис Берінчик заявив, що у випадку поразки в наступному поєдинку проти британця Сема Ноукса розглядає варіант завершення професійної боксерської кар’єри.

Про це він сказав у розмові з The Ring, передає LB.ua.

«Я вклав багато праці в підготовку до цього бою, тренуюся з початку 2026 року, готуючись до повернення. Я розумію, що ставки дуже високі: або перемога, або кінець моєї професійної боксерської кар’єри», – сказав він.

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Берінчик також пояснив, чому зробив паузу тривалістю понад рік.

«Я зосередився на відновленні здоров’я після того бою (з Кейшоном Девісом, – Ред.). Мені зробили операцію на плечі, після чого був тривалий період реабілітації. Також довелося зробити невелику операцію на носі», – розповів Берінчик

Водночас боксер зауважив, що розглядає варіант спробувати себе в іншому виді спорту.

«Але я також розглядаю інші варіанти. Якщо я не зможу повернутися в бокс, то можу змінити напрямок... Бої на голих кулаках, ММА чи K-1… Я з радістю розпочну кар’єру в іншому виді єдиноборств, якщо так складеться. У будь-якому разі, я наполегливо працюю, щоб бути готовим на всі 100 відсотків. Готуйся, Семе. Це буде великий бій», – підсумував колишній чемпіон світу з боксу.

Нагадаємо, 29 серпня Денис Берінчик проведе бій з британським боксером Семом Ноуксом в андеркарді поєдинку Мозес Ітаума – Філіп Хргович у рамках вечора боксу в Лондоні, Велика Британія. Бій українця відбудеться не раніше 23:00 за Києвом.

У своєму останньому поєдинку на професійному ринзі Берінчик поступився Кішону Девісу й втрати пояс чемпіона світу за версією WBO.