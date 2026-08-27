Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
Росіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Програма уряду без гривень: як з тексту зникли мінімальна пенсія і зарплата вчителя
Програма уряду без гривень: як з тексту зникли мінімальна пенсія і зарплата вчителя
ГоловнаСпорт

Берінчик про наступний бій: «Або перемога, або кінець моєї кар’єри»

Востаннє українець виходив на ринг у лютому 2025 року.

Берінчик про наступний бій: «Або перемога, або кінець моєї кар’єри»
Денис Берінчик.
Фото: К2 Promotions

Український боксер Денис Берінчик заявив, що у випадку поразки в наступному поєдинку проти британця Сема Ноукса розглядає варіант завершення професійної боксерської кар’єри.

Про це він сказав у розмові з The Ring, передає LB.ua.

«Я вклав багато праці в підготовку до цього бою, тренуюся з початку 2026 року, готуючись до повернення. Я розумію, що ставки дуже високі: або перемога, або кінець моєї професійної боксерської кар’єри», – сказав він.

Реклама

Берінчик також пояснив, чому зробив паузу тривалістю понад рік.

«Я зосередився на відновленні здоров’я після того бою (з Кейшоном Девісом, – Ред.). Мені зробили операцію на плечі, після чого був тривалий період реабілітації. Також довелося зробити невелику операцію на носі», – розповів Берінчик

Водночас боксер зауважив, що розглядає варіант спробувати себе в іншому виді спорту. 

«Але я також розглядаю інші варіанти. Якщо я не зможу повернутися в бокс, то можу змінити напрямок... Бої на голих кулаках, ММА чи K-1… Я з радістю розпочну кар’єру в іншому виді єдиноборств, якщо так складеться. У будь-якому разі, я наполегливо працюю, щоб бути готовим на всі 100 відсотків. Готуйся, Семе. Це буде великий бій», – підсумував колишній чемпіон світу з боксу.

Нагадаємо, 29 серпня Денис Берінчик проведе бій з британським боксером Семом Ноуксом в андеркарді поєдинку Мозес Ітаума – Філіп Хргович у рамках вечора боксу в Лондоні, Велика Британія. Бій українця відбудеться не раніше 23:00 за Києвом.

У своєму останньому поєдинку на професійному ринзі Берінчик поступився Кішону Девісу й втрати пояс чемпіона світу за версією WBO. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies