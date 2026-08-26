Еліна Світоліна та Гаель Монфіс вийшли до півфіналу US Open у міксті

Українська тенісистка Еліна Світоліна разом з чоловіком Гаелем Монфісом дісталися стадії півфіналу змішаного парного турніру US Open, який цьогоріч відбувається в експериментальному форматі.

Організатори вирішили провести мікст за тиждень до старту основної сітки, та ще й скоротили сети з 6 виграних геймів до 4 для перемоги. За рахунок цього участь у розряді змогли взяти навіть найсильніші спортсмени.

Світоліна та Монфіс отримали wild card на честь того, що француз цьогоріч прощається з професійним тенісом. Проте подружжя вже довело свою силу: у першому раунді вони здолали дует Александри Еали та Фелікса Оже-Альясіма, а у чвертьфіналі вибили лідерів парних рейтингів - Катержину Синякову і Генрі Паттена.

Півфінал та фінал відбудуться у середу, першими - і сподіваємося, не останніми - суперниками цього дня для Еліни та Гаеля буде пара швейцарки Белінди Бенчич та італійця Флавіо Коболлі.