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Еліна Світоліна та Гаель Монфіс вийшли до півфіналу US Open у міксті

Українсько-французьке подружжя красиво відзначає завершення кар'єри Монфіса.

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс вийшли до півфіналу US Open у міксті
Еліна Світоліна і Гаель Монфіс
Фото: EPA/UPG

Українська тенісистка Еліна Світоліна разом з чоловіком Гаелем Монфісом дісталися стадії півфіналу змішаного парного турніру US Open, який цьогоріч відбувається в експериментальному форматі.

Організатори вирішили провести мікст за тиждень до старту основної сітки, та ще й скоротили сети з 6 виграних геймів до 4 для перемоги. За рахунок цього участь у розряді змогли взяти навіть найсильніші спортсмени.

Світоліна та Монфіс отримали wild card на честь того, що француз цьогоріч прощається з професійним тенісом. Проте подружжя вже довело свою силу: у першому раунді вони здолали дует Александри Еали та Фелікса Оже-Альясіма, а у чвертьфіналі вибили лідерів парних рейтингів - Катержину Синякову і Генрі Паттена.

Півфінал та фінал відбудуться у середу, першими - і сподіваємося, не останніми - суперниками цього дня для Еліни та Гаеля буде пара швейцарки Белінди Бенчич та італійця Флавіо Коболлі.

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