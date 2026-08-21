Непереможна українка. Музичук завершила Кубок Кернса без поразок

От і закінчилися турніри в американському місті Сент-Луїсі. Коли перед початком ми наголошували, що переважну більшість партій українка Анна Музичук у таких рівних змаганнях грає внічию , то, звичайно, і подумати не могли, що вона закінчить таким чином усі партії! Але саме так воно й сталося: українка не програла на турнірі нікому, навіть чемпіонці з Китаю Тань Чжуньї. У чоловіків натомість перемогу святкував американець Веслі Соу, якому до останнього в спину дихав шахіст з Індії.

Стабільність Музичук

Варто одразу зауважити, що в другій половині турніру в Анни Музичук були різні партії, деякі з них – на межі, але вона змогла втримати свою ходу. У шостому турі львів'янці не вдалося здобути перевагу проти претендентки на шахову корону Вайшалі Рамешбабу з Індії. Суперниці розіграли відкладений розмінний варіант в іспанській партії. Одразу після дебюту вони перейшли до турового закінчення. І хоча у чорних був зайвий пішак, жодного шансу на перемогу в Рамешбабу не було – нічия.

Драматично закінчилася партія Хампі Конеру (Індія) – Аліс Лі (США). Досвідчена Хампі захопила ініціативу, але у критичний момент, на 30-му ході, білі замість жертви коня, яка призводила до форсованої перемоги, застосували менш енергійний хід, який, до того ж, виявився програшним. Американка сповна скористалася своїм шансом і перемогла. Це, до речі, була єдина результативна партія в турі.

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Фото: EPA/UPG Музичук (праворуч) думає над ходом

А от наступного дня Анна чорними потрапила в дуже скрутну ситуацію проти Лі. На 38-му ході партія перейшла у турове закінчення без пішака. Важко було оцінити позицію. Шанси білих на виграш здавалися рівними з шансами чорних на нічию. 45 ходів Аліс пересувала фігури туди-сюди, не демонструючи реальних планів на виграш. Нарешті на 83-му ході вона розпочала активні дії, і Музичук припустилася фатальної помилки на 88-му ході. Треба сказати, що знайти шлях до нічиєї було дуже непросто, проте через два ходи юна американка віддячила їй сповна: дозволила перехід до нічийного пішакового закінчення. І цього разу українка свого шансу не змарнувала. На 109-му ході суперниці потиснули одна одній руки.

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Дів'я Дешмух білими не повинна була програвати партію лідерці турніру китаянці Тань Чжуньї. Десь в районі 24-го ходу її позиція була явно кращою. Проте, починаючи з 25-го ходу, Дешмух почала робити помилки, а її маневр ферзем виявився вкрай невдалим і взагалі призвів її до поразки. Що ж, недарма у спортсменів існує приказка: «Щастить, як першому призеру!»

За тур до фінішу українка грала з Олександрою Костенюк зі Швейцарії. Остання чорними здивувала, застосувавши французький захист, але досягти переваги їй не вдалося. Швидко на шахівниці встановилася рівновага, й суперниці погодилися на нічию.

Фото: ФШУ Українська шахістка Анна Музичук

А взагалі день виявився бойовим. Тань білими у чудовому позиційному стилі переграла у староіндійському захисті Ассаубаєву. Були на висоті й американки: Каріса Йіп обіграла Цолакіду, а Лі чорними взяла гору над Рамешбабу.

В останньому турі першу перемогу здобула Костенюк – над Вайшалі, а першої поразки зазнала Тань. Її перемогла Цолакіду. Однак на підсумковий результат це не вплинуло: китаянка виграла Кубок Кернса вдруге після 2024 року. Музичук лишилася вірною собі на цьому турнірі – зіграла внічию чорними з Дешмух, хоча й застосувала активний захист Грюнфельда. Однак, як кажуть, проти тенденції не попреш, тому остання її партія завершилася мирно. Утім, є в цій статистиці й інший бік: українка – єдина учасниця турніру, яка не зазнала жодної поразки.

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Фото: FIDE Китаянка Тань Чжуньї з кубком переможниці

Ось підсумки турніру: 1. Тань – 6,5 очка з 9, 2. Лі – 6, 3-4. Ассаубаєва, Йіп – по 5,5, 5-7. Музичук, Дешмух та Цолакіду – по 4,5, 8. Конеру – 3,5, 9. Костенюк – 3, 10. Рамешбабу – 2,5.

Чемпіона визначили на тай-брейку

До другої половини дистанції Веслі Со підійшов одноосібним лідером, і шостий тур нічого не змінив: 4 партії внічию, а єдину результативну зіграли між собою два нідерландці. Аніш Гірі переграв Йордена ван Фореста і здобув першу перемогу на турнірі, а його суперник так і лишився на останньому місці. Со зберіг пів очка відриву від групи переслідувачів.

Фото: FIDE Прагнанандху Рамешбабу (ліворуч) грає проти Веслі Со

У сьомому турі американець знову швидко розписав мирову – цього разу з Гірі, на 32-му ході. А от Джавохір Сіндаров нарешті прокинувся: чорними обіграв Вінсента Кеймера й зрівнявся з ним у таблиці. Для узбека це була перша перемога за сім турів – і, як з'ясувалося, початок фінішного ривка.

Фото: FIDE Сіндаров (ліворуч) грає проти Каруани

Восьмий тур перевернув усе. Прагнанандха чорними переграв Максима Вашьє-Лаграва за 27 ходів: француз пожертвував фігуру в іспанській партії, індієць повернув три пішаки, налагодив взаємодію, тосу білі здалися. Со того дня лише розписав мирову із Семом Севяном і втратив одноосібне лідерство. А ще виграли Кеймер (у Каруани) та Сіндаров (у ван Фореста), обидва відстали на пів очка. Перед останнім туром на перемогу претендували четверо шахістів.

Але фінальний день вийшов мировим: усі 5 партій завершилися внічию. Со, до слова, у другій половині турніру не виграв жодної партії, але все одно фінішував першим.

Фото: FIDE Веслі Со з кубком чемпіона

Перемогу він розділив із Прагнанандху Рамешбабу з Індії – по 5,5. Проте на тай-брейку щастя за рівного рахунку (1,5:1,5) посміхнулося американцю. Для Со це третій Кубок Сінкфілда в кар'єрі – стільки ж має його земляк Каруана.

3-4. Вінсент Кеймер (Німеччина) та Джавохір Сіндаров (Узбекистан) – по 5, 5-8. Левон Аронян, Фабіано Каруана та Сем Севян (усі – США), Максим Вашьє-Лаграв (Франція) – по 4,5, 9. Аніш Гірі – 4, 10. Йорден ван Форест – 2 (обидва – Нідерланди).