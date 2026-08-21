Росіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
ГоловнаСпорт

Непереможна українка. Музичук завершила Кубок Кернса без поразок

От і закінчилися турніри в американському місті Сент-Луїсі. Коли перед початком ми наголошували, що переважну більшість партій українка Анна Музичук у таких рівних змаганнях грає внічию, то, звичайно, і подумати не могли, що вона закінчить таким чином усі партії! Але саме так воно й сталося: українка не програла на турнірі нікому, навіть чемпіонці з Китаю Тань Чжуньї. У чоловіків натомість перемогу святкував американець Веслі Соу, якому до останнього в спину дихав шахіст з Індії. 

Про ключові партії турнірів у Сент-Луїсі читайте на LB.ua.

Непереможна українка. Музичук завершила Кубок Кернса без поразок
Анна Музичук (ліворуч) під час шахової партії
Фото: FIDE

Стабільність Музичук

Варто одразу зауважити, що в другій половині турніру в Анни Музичук були різні партії, деякі з них – на межі, але вона змогла втримати свою ходу. У шостому турі львів'янці не вдалося здобути перевагу проти претендентки на шахову корону Вайшалі Рамешбабу з Індії. Суперниці розіграли відкладений розмінний варіант в іспанській партії. Одразу після дебюту вони перейшли до турового закінчення. І хоча у чорних був зайвий пішак, жодного шансу на перемогу в Рамешбабу не було – нічия.

Драматично закінчилася партія Хампі Конеру (Індія) – Аліс Лі (США). Досвідчена Хампі захопила ініціативу, але у критичний момент, на 30-му ході, білі замість жертви коня, яка призводила до форсованої перемоги, застосували менш енергійний хід, який, до того ж, виявився програшним. Американка сповна скористалася своїм шансом і перемогла. Це, до речі, була єдина результативна партія в турі.

Реклама

Музичук (праворуч) думає над ходом
Фото: EPA/UPG
Музичук (праворуч) думає над ходом

А от наступного дня Анна чорними потрапила в дуже скрутну ситуацію проти Лі. На 38-му ході партія перейшла у турове закінчення без пішака. Важко було оцінити позицію. Шанси білих на виграш здавалися рівними з шансами чорних на нічию. 45 ходів Аліс пересувала фігури туди-сюди, не демонструючи реальних планів на виграш. Нарешті на 83-му ході вона розпочала активні дії, і Музичук припустилася фатальної помилки на 88-му ході. Треба сказати, що знайти шлях до нічиєї було дуже непросто, проте через два ходи юна американка віддячила їй сповна: дозволила перехід до нічийного пішакового закінчення. І цього разу українка свого шансу не змарнувала. На 109-му ході суперниці потиснули одна одній руки.

Читайте такожБезпрограшна серія Анни Музичук: проміжні підсумки Кубку Кернса

Дів'я Дешмух білими не повинна була програвати партію лідерці турніру китаянці Тань Чжуньї. Десь в районі 24-го ходу її позиція була явно кращою. Проте, починаючи з 25-го ходу, Дешмух почала робити помилки, а її маневр ферзем виявився вкрай невдалим і взагалі призвів її до поразки. Що ж, недарма у спортсменів існує приказка: «Щастить, як першому призеру!»

За тур до фінішу українка грала з Олександрою Костенюк зі Швейцарії. Остання чорними здивувала, застосувавши французький захист, але досягти переваги їй не вдалося. Швидко на шахівниці встановилася рівновага, й суперниці погодилися на нічию.

Українська шахістка Анна Музичук
Фото: ФШУ
Українська шахістка Анна Музичук

А взагалі день виявився бойовим. Тань білими у чудовому позиційному стилі переграла у староіндійському захисті Ассаубаєву. Були на висоті й американки: Каріса Йіп обіграла Цолакіду, а Лі чорними взяла гору над Рамешбабу.

В останньому турі першу перемогу здобула Костенюк – над Вайшалі, а першої поразки зазнала Тань. Її перемогла Цолакіду. Однак на підсумковий результат це не вплинуло: китаянка виграла Кубок Кернса вдруге після 2024 року. Музичук лишилася вірною собі на цьому турнірі – зіграла внічию чорними з Дешмух, хоча й застосувала активний захист Грюнфельда. Однак, як кажуть, проти тенденції не попреш, тому остання її партія завершилася мирно. Утім, є в цій статистиці й інший бік: українка – єдина учасниця турніру, яка не зазнала жодної поразки.

Реклама

Китаянка Тань Чжуньї з кубком переможниці
Фото: FIDE
Китаянка Тань Чжуньї з кубком переможниці

Ось підсумки турніру: 1. Тань – 6,5 очка з 9, 2. Лі – 6, 3-4. Ассаубаєва, Йіп – по 5,5, 5-7. Музичук, Дешмух та Цолакіду – по 4,5, 8. Конеру – 3,5, 9. Костенюк – 3, 10. Рамешбабу – 2,5.

Чемпіона визначили на тай-брейку

До другої половини дистанції Веслі Со підійшов одноосібним лідером, і шостий тур нічого не змінив: 4 партії внічию, а єдину результативну зіграли між собою два нідерландці. Аніш Гірі переграв Йордена ван Фореста і здобув першу перемогу на турнірі, а його суперник так і лишився на останньому місці. Со зберіг пів очка відриву від групи переслідувачів.

Прагнанандху Рамешбабу (ліворуч) грає проти Веслі Со
Фото: FIDE
Прагнанандху Рамешбабу (ліворуч) грає проти Веслі Со

У сьомому турі американець знову швидко розписав мирову – цього разу з Гірі, на 32-му ході. А от Джавохір Сіндаров нарешті прокинувся: чорними обіграв Вінсента Кеймера й зрівнявся з ним у таблиці. Для узбека це була перша перемога за сім турів – і, як з'ясувалося, початок фінішного ривка.

Сіндаров (ліворуч) грає проти Каруани
Фото: FIDE
Сіндаров (ліворуч) грає проти Каруани

Восьмий тур перевернув усе. Прагнанандха чорними переграв Максима Вашьє-Лаграва за 27 ходів: француз пожертвував фігуру в іспанській партії, індієць повернув три пішаки, налагодив взаємодію, тосу білі здалися. Со того дня лише розписав мирову із Семом Севяном і втратив одноосібне лідерство. А ще виграли Кеймер (у Каруани) та Сіндаров (у ван Фореста), обидва відстали на пів очка. Перед останнім туром на перемогу претендували четверо шахістів.

Але фінальний день вийшов мировим: усі 5 партій завершилися внічию. Со, до слова, у другій половині турніру не виграв жодної партії, але все одно фінішував першим.

Веслі Со з кубком чемпіона
Фото: FIDE
Веслі Со з кубком чемпіона

Перемогу він розділив із Прагнанандху Рамешбабу з Індії – по 5,5. Проте на тай-брейку щастя за рівного рахунку (1,5:1,5) посміхнулося американцю. Для Со це третій Кубок Сінкфілда в кар'єрі – стільки ж має його земляк Каруана. 

3-4. Вінсент Кеймер (Німеччина) та Джавохір Сіндаров (Узбекистан) – по 5, 5-8. Левон Аронян, Фабіано Каруана та Сем Севян (усі – США), Максим Вашьє-Лаграв (Франція) – по 4,5, 9. Аніш Гірі – 4, 10. Йорден ван Форест – 2 (обидва – Нідерланди).

Віталій ТкачукВіталій Ткачук, спортивний журналіст
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies