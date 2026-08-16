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Ярослава Магучіх утретє поспіль стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту

Ще одна українка Ірина Геращенко завершила виступ у фіналі змагань на п’ятій сходинці.

Ярослава Магучіх утретє поспіль стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту
Ярослава Магучіх із медаллю чемпіонки Європи
Фото: EPA/UPG

Лідерка збірної України з легкої атлетики Ярослава Магучіх виграла золоту медаль чемпіонату Європи у стрибках у висоту в британському Бірмінгемі.

Про це повідомляє LB.ua.

Ярослава Магучіх під час стрибка на чемпіонаті Європи
Фото: EPA/UPG
Ярослава Магучіх під час стрибка на чемпіонаті Європи

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Ярослава Магучіх
Фото: EPA/UPG
Ярослава Магучіх

Виступ у фіналі вона розпочала з планки висотою 1.92 метра і підкорила її з першої спроби. Потім з другого стрибка Ярослава подолала 1.95 метра, а планка висотою 1.97 м нікому, окрім українки, не підкорилася. Таким чином Магучіх стала чемпіонкою Європи.

Емоції Ярослави Магучіх
Фото: EPA/UPG
Емоції Ярослави Магучіх

Магучіх із прапором України після перемоги
Фото: EPA/UPG
Магучіх із прапором України після перемоги

Разом з Ярославою у фінал змагань також кваліфікувалися Ірина Геращенко і Юлія Левченко. Остання не змогла взяти вийти на старт через травму, а Ірина посіла п’яту сходинку з висотою 1.92 метра. Чемпіонат Європи 2026 року в Бірмінгемі – перший турнір найвищого ґатунку, в якому взяла участь Ірина Геращенко після вагітності. 

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх
Фото: EPA/UPG
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх із медаллю
Фото: EPA/UPG
Ярослава Магучіх із медаллю

Загалом в активі збірної України чотири медалі на європейській першості 2026 року. 

Окрім золотої медалі Ярослави Магучіх, у скриньці українців «срібло» стрибуна у висоту Олега Дорощука, і дві «бронзи» – Михайла Кохана у метанні молота і Людмили Оляновської у півмарафонській спортивній ходьбі. 

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