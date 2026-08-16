Лідерка збірної України з легкої атлетики Ярослава Магучіх виграла золоту медаль чемпіонату Європи у стрибках у висоту в британському Бірмінгемі.
Про це повідомляє LB.ua.
Виступ у фіналі вона розпочала з планки висотою 1.92 метра і підкорила її з першої спроби. Потім з другого стрибка Ярослава подолала 1.95 метра, а планка висотою 1.97 м нікому, окрім українки, не підкорилася. Таким чином Магучіх стала чемпіонкою Європи.
Разом з Ярославою у фінал змагань також кваліфікувалися Ірина Геращенко і Юлія Левченко. Остання не змогла взяти вийти на старт через травму, а Ірина посіла п’яту сходинку з висотою 1.92 метра. Чемпіонат Європи 2026 року в Бірмінгемі – перший турнір найвищого ґатунку, в якому взяла участь Ірина Геращенко після вагітності.
Загалом в активі збірної України чотири медалі на європейській першості 2026 року.
Окрім золотої медалі Ярослави Магучіх, у скриньці українців «срібло» стрибуна у висоту Олега Дорощука, і дві «бронзи» – Михайла Кохана у метанні молота і Людмили Оляновської у півмарафонській спортивній ходьбі.