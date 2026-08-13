"ПСЖ" Іллі Забарного вдруге поспіль виграв Суперкубок УЄФА

Сезон великого європейського футболу розпочався у Зальцбурзі, де французький "ПСЖ" і англійська "Астон Вілла" розіграли перший трофей сезону - Суперкубок УЄФА.

Ілля Забарний не потрапив до стартового складу парижан і так і не отримав від наставника Луїса Енріке ігрових хвилин до завершення гри. Без нього на полі команди у першому таймі обмінялися голами.

Спершу прекрасний удар вдався грузинському легіонеру переможців Ліги чемпіонів Хвічі Кварацхелії. На це своїм влучним ударом відповів 17-річний Браян Маджо, який спершу змарнував декілька хороших нагод, але зрештою вразив ворота росіянина Сафонова.

На другий тайм у "ПСЖ" вийшов Усман Дембеле, і його асист дозволив французам забити переможний м'яч, відзначився Дезіре Дуе. "Вілла" намагалася вдруге врятувати становище, навіть перевершила суперника за показником очікуваних голів xG аж удвічі, але поразки не уникла - 1:2.

Таким чином "ПСЖ" виграв 4 з 4 фіналів єврокубків за останні два роки. Клуб Іллі Забарного двічі поспіль тріумфував у Лізі чемпіонів і обидва рази додавав до цього Суперкубок.