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"ПСЖ" Іллі Забарного вдруге поспіль виграв Суперкубок УЄФА

Українець просидів увесь матч на лаві запасних.

"ПСЖ" Іллі Забарного вдруге поспіль виграв Суперкубок УЄФА
ПСЖ - Астон Вілла 2:1
Фото: EPA/UPG

Сезон великого європейського футболу розпочався у Зальцбурзі, де французький "ПСЖ" і англійська "Астон Вілла" розіграли перший трофей сезону - Суперкубок УЄФА.

Ілля Забарний не потрапив до стартового складу парижан і так і не отримав від наставника Луїса Енріке ігрових хвилин до завершення гри. Без нього на полі команди у першому таймі обмінялися голами.

Спершу прекрасний удар вдався грузинському легіонеру переможців Ліги чемпіонів Хвічі Кварацхелії. На це своїм влучним ударом відповів 17-річний Браян Маджо, який спершу змарнував декілька хороших нагод, але зрештою вразив ворота росіянина Сафонова.

На другий тайм у "ПСЖ" вийшов Усман Дембеле, і його асист дозволив французам забити переможний м'яч, відзначився Дезіре Дуе. "Вілла" намагалася вдруге врятувати становище, навіть перевершила суперника за показником очікуваних голів xG аж удвічі, але поразки не уникла - 1:2.

Таким чином "ПСЖ" виграв 4 з 4 фіналів єврокубків за останні два роки. Клуб Іллі Забарного двічі поспіль тріумфував у Лізі чемпіонів і обидва рази додавав до цього Суперкубок.

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