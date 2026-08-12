Сапронов про матч Світоліної і Швьонтек: «Якщо відсоток перших подач в Еліни буде меншим за 70 відсотків, то виникнуть проблеми»

Вони зіграють за вихід до фіналу Canadian Open у Торонто.

Колишній спонсор Еліни Світоліної і тенісний функціонер Юрій Сапронов переконаний, що перша ракетка України матиме перевагу в півфінальному матчі Canadian Open з полькою Ігою Швьонтек.

Про це він сказав ексклюзивно для LB.ua.

На його думку, Еліна Світоліна краще адаптована до грі на хардовому покритті корту.

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«Цьогоріч Еліна двічі обігрувала Іґу Швьонтек. Обидва рази в трьох сетах. Однак варто не забувати, як на харді грає Швьонтек. У польки екстремально західний хват ракетки, тому їй потрібен час на підготовку потужного форхенду (удар, який гравець виконує з боку домінантної руки, долонею вперед. — LB.ua) з обертанням. А на швидкому харді м'яч відскакує низько і швидко. Тому суперниці можуть достатньо часто забивати їй саме під бекхенд. Очевидно, Еліна про все це знає. Ще один момент у тому, що Іґа вміє агресивно приймати другу подачу. Якщо відсоток перших подач в Еліни буде меншим за 70 %, то виникнуть проблеми. На корті буде гра розумів», — заявив Сапронов.

Він також припустив, що Еліні варто сконцентруватися на якісній контратакувальній грі проти польської суперниці.

«А тепер про специфіку Еліни Світоліної. Вона й досі одна з кращих контратакувальних гравчинь у турі. На мій погляд, швидкий хард якраз на руку Еліні. Він допомагає їй у грі. Світоліна використовує швидкість ударів суперниць і володіє дуже якісним рухом. Окрім того, вона має фірмовий плаский бекхенд, який на такому покритті стає максимально небезпечним. Останні роки Еліна перестала грати в максимально закритий теніс, намагається закривати розіграші швидше. Можна сказати, що Світоліна ризикує більше, ніж зазвичай, бо грати 15–20 кросів за раз важко. Добре, що вона вміє це робити», — пояснив він.

Нагадаємо, Еліна Світоліна зіграє з Ігою Швьонтек у півфіналі Canadian Open у Торонто. Матч відбудеться не раніше 02:00 13 серпня.

Полька лідирує в очних протистояннях з українкою – 4:3.