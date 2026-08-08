Помер батько Ліонеля Мессі Хорхе Мессі

Хорхе Мессі був не лише батьком Ліонеля, а й одним із найближчих радників протягом професійної кар’єри футболіста.

У Росаріо у віці 68 років помер Хорхе Мессі, батько та багаторічний представник капітана збірної Аргентини Ліонеля Мессі.

Про це повідомляє Infobae.

За даними видання, смерть настала ввечері 7 серпня в одній із клінік Росаріо, де Хорхе Мессі тривалий час перебував під наглядом лікарів через хворобу. Час смерті зафіксували о 22:00 за місцевим часом.

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Хорхе Мессі народився в Аргентині. За освітою він був технічним хіміком, у 1980-х роках почав працювати на підприємстві Acindar, де згодом став менеджером.

У молодості Хорхе також займався футболом – грав на позиції півзахисника у системі "Ньюеллс Олд Бойз".

Він відіграв важливу роль у футбольній кар’єрі сина. Саме Хорхе займався питаннями лікування Ліонеля в юному віці, а згодом супроводжував його під час переїзду до Барселони та допомагав вести професійні справи футболіста.

Під час чемпіонату світу 2026 року Ліонель Мессі після забитого гола розповів, що переживає складний період через сімейні обставини. Пізніше родина повідомила, що Хорхе перебуває під медичним наглядом.

Раніше аргентинські ЗМІ вже помилково повідомляли про смерть батька футболіста. Тоді родина Мессі спростувала інформацію, заявивши, що Хорхе живий, але перебуває у важкому стані.

Хорхе Мессі був не лише батьком Ліонеля, а й його представником та одним із найближчих радників протягом професійної кар’єри футболіста.