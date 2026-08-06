Середа про золоту медаль ЧЄ з водних видів спорту: «Ми стрибнули на вісім за десятибальною шкалою»

Cереда і Байло виконують гімну України під час нагородження

Один з лідерів збірної України зі стрибків у воду Олексій Середа ексклюзивно для LB.ua підбив підсумки переможного виступу разом із Ксенією Байло в синхронних стрибках з 10-метрової вишки на Чемпіонаті Європи 2026 року в Парижі.

На думку Середи, вони не припустилися грубих помилок, тому стали чемпіонами.

«Наш спільний виступ оцінюю на вісімку за десятибальною системою. Загалом і я, і Ксенія задоволені тією роботою, яку виконали на турнірі. Звісно, завжди можна стрибнути краще, але нам вдалося все, що ми планували. Грубих помилок не припустилися. Дрібні неточності були, але, на щастя, на підсумковий результат не вплинули», – сказав Олексій.

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Український спортсмен також високо оцінив рівень змагань у Парижі.

«Мені подобається атмосфера турніру, багато глядачів. Це допомагає стрибати краще. Загалом я вже втретє стрибаю в цьому басейні включно з виступом на Олімпійських іграх 2024 року, тому з цим проблем немає», – пояснив він.

Єдиною проблемою на турнірі залишаються російські спортсмени, яких допустили до турніру в нейтральному статусі.

«Вони (росіяни, – Ред.) є на турнірі. Мені неприємно їх бачити, якось з ними пересікатися, стрибати в одному басейні. Ми, очевидно, не комунікуємо з ними, ігноруємо їх… Наше завдання – здобувати медалі і прославляти нашу державу попри все», – наголосив Олексій.

Наступна дисципліна, в якій виступатиме українець, – це індивідуальні стрибки з 10-метрової вишки. Середа налаштований на найвищі місця.

«Я завжди казав, що вишка в індивідуалі – це мій найважливіший старт. Саме там я можу показати всі мої навички. Налаштовуюся виступити якомога краще», – підсумував він.

Фінал в індивідуалі заплановано на 6 серпня.

Нагадаємо, Олексій Середа – дворазовий чемпіон Європи в індивідуальних стрибках з 10-метрової вишки.

На Євро-2026 у Парижі він здобув золоту медаль у синхронних стрибках з вишки в парі із Ксенією Байло.