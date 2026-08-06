Скандальний президент ФІФА отримав підтримку виконавчого комітету і залишиться на посаді

Зустріч у Рабаті не призвела до зміни керівництва у світовому футболі.

За підсумками зустрічі з членами виконавчого комітету ФІФА у столиці Марокко Рабаті Джанні Інфантіно отримав необхідну підтримку, щоб залишитися на чолі світової федерації футболу.

Як пише BBC, скандальний чиновник розіслав усім асоціаціям листа з офіційними вибаченнями за те, що намагався створити компанію для проведення змагань, частки у якій мали викупити приватні інвестори. Інфантіно пообіцяв "врахувати власні помилки та більше їх не повторювати".

Водночас заява виконкому ФІФА містить агресивний меседж про "недопущення атак на чесніть та репутацію організації". У день засідання у ЗМІ з'явилася інформація, що Інфантіно пообіцяв Марокко проведення фіналу чемпіонату світу 2030 року саме у Рабаті, якщо королівство заявить про підтримку його роботи.

Президент ФІФА має намір переобратися на четвертий термін під час конгресу, який відбудеться у березні в Марокко. До листопада триває подача заявок на участь у виборах. В Європейському футбольному союзі УЄФА сподіваються усунути Інфантіно від влади і готують висування власного кандидата.