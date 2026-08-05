Український дует Олексій Середа і Ксенія Байло здобув золоту медаль на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту, який проходить у Парижі.
Про це повідомляє пресслужба Федерації стрибків у воду України, передає LB.ua.
Вони стали чемпіонами у синхронних стрибках у воду з 10-метрової вишки.
В активі українців 323.16 бала. Найближчих переслідувачів – пару з Німеччини – вдалося випередити на 5.40 бала.
Ця медаль стала першою золотою для українців на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту 2026 року.
Загалом в активі збірної України чотири нагороди: золота і три бронзових.
Нагадаємо, Олексій Середа і Марк Гриценко здобули бронзову медаль у синхронних стрибках з 10-метрової вишки на Євро-2026 в Парижі.