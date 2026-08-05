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Стрибуни Середа і Байло виграли золоту медаль Чемпіонату Європи у синхронних стрибках з вишки

Перша золота медаль для збірної України на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту 2026 року.

Стрибуни Середа і Байло виграли золоту медаль Чемпіонату Європи у синхронних стрибках з вишки
Олексій Середа та Ксенія Байло під час стрибка
Фото: EPA/UPG

Український дует Олексій Середа і Ксенія Байло здобув золоту медаль на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту, який проходить у Парижі.

Про це повідомляє пресслужба Федерації стрибків у воду України, передає LB.ua.

Вони стали чемпіонами у синхронних стрибках у воду з 10-метрової вишки.

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Олексій Середа і Ксенія Байло виконують синхронний стрибок на Євро-2026 у Парижі
Фото: EPA/UPG
Олексій Середа і Ксенія Байло виконують синхронний стрибок на Євро-2026 у Парижі

В активі українців 323.16 бала. Найближчих переслідувачів – пару з Німеччини – вдалося випередити на 5.40 бала.

Середа і Байло під час своєї спроби на Євро-2026
Фото: EPA/UPG
Середа і Байло під час своєї спроби на Євро-2026

Ця медаль стала першою золотою для українців на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту 2026 року.

Загалом в активі збірної України чотири нагороди: золота і три бронзових.

Нагадаємо, Олексій Середа і Марк Гриценко здобули бронзову медаль у синхронних стрибках з 10-метрової вишки на Євро-2026 в Парижі.

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