Перша золота медаль для збірної України на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту 2026 року.

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Олексій Середа та Ксенія Байло під час стрибка

Український дует Олексій Середа і Ксенія Байло здобув золоту медаль на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту, який проходить у Парижі.

Про це повідомляє пресслужба Федерації стрибків у воду України, передає LB.ua.

Вони стали чемпіонами у синхронних стрибках у воду з 10-метрової вишки.

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Фото: EPA/UPG Олексій Середа і Ксенія Байло виконують синхронний стрибок на Євро-2026 у Парижі

В активі українців 323.16 бала. Найближчих переслідувачів – пару з Німеччини – вдалося випередити на 5.40 бала.

Фото: EPA/UPG Середа і Байло під час своєї спроби на Євро-2026

Ця медаль стала першою золотою для українців на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту 2026 року.

Загалом в активі збірної України чотири нагороди: золота і три бронзових.

Нагадаємо, Олексій Середа і Марк Гриценко здобули бронзову медаль у синхронних стрибках з 10-метрової вишки на Євро-2026 в Парижі.