Уряд Хорватії заборонив росіянам та білорусам виступати під їхніми прапорами на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики

Уряд Хорватії заборонив російським і білоруським атлетам виступати під своїм прапором на чемпіонаті Європи-2026 зі спортивної гімнастики.
Про це повідомили в Європейському гімнастичному союзі, передає Українська правда.
Росіяни та білоруси зможуть виступати в Загребі лише в статусі "нейтральних" атлетів, тобто без використання національного прапора та виконання свого гімну.
Рішення ухвалили через заборону хорватського уряду демонструвати представникам з країн-агресорок символіку на континентальній першості.
- У травні 2026 року Міжнародна федерація гімнастики зняла всі обмеження з Росії та Білорусі. Це рішення дозволяє спортсменам цих країн виступати під національною символікою, із прапором та гімном на всіх міжнародних стартах.