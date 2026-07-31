Уряд Хорватії заборонив росіянам та білорусам виступати під їхніми прапорами на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики

Вони зможуть взяти участь лише в статусі "нейтральних".

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Уряд Хорватії заборонив російським і білоруським атлетам виступати під своїм прапором на чемпіонаті Європи-2026 зі спортивної гімнастики.

Про це повідомили в Європейському гімнастичному союзі, передає Українська правда.

Росіяни та білоруси зможуть виступати в Загребі лише в статусі "нейтральних" атлетів, тобто без використання національного прапора та виконання свого гімну.

Рішення ухвалили через заборону хорватського уряду демонструвати представникам з країн-агресорок символіку на континентальній першості.