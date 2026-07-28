Лідер демократів у комітеті правосуддя Палати представників США Джеймі Раскін ініціював розслідування щодо зв'язків президента ФІФА Джанні Інфантіно та Дональда Трампа.

Як пише The Guardian, на адресу спортивного функціонера було направлено запит щодо надання усіх документів, які б ілюстрували подарунки, виплати чи угоди між ФІФА та Білим домом. Також у Конгресі прагнуть провести з Інфантіно "інтерв'ю під запис" - тобто фактично допит.

Звинувачення у заангажованості на користь президента США лунають щодо Інфантіно щонайменше з кінця минулого року, коли той нагородив Трампа щойно створеною і ні з ким не погодженою "Премією миру ФІФА".

Пізніше президент міжнародної футбольної асоціації регулярно навідувався до глави держави у Білий дім з Кубком світу. А вже під час Мундіалю-2026 розгорівся найбільший скандал: телефонний дзвінок Трампа сприяв скасуванню дискваліфікації гравця збірної США на матч 1/8 фіналу проти Бельгії.