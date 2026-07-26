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ЗМІ: Зеленський зустрінеться з Трампом у Білому домі наступного тижня

Зеленський перебуватиме на похороні сенатора-республіканця Ліндсі Грема.

ЗМІ: Зеленський зустрінеться з Трампом у Білому домі наступного тижня
Зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський у вівторок відвідає Білий дім, де проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом

Про це повідомляє ABC News із посиланням на представника Білого дому.

За інформацією видання, Зеленський також перебуватиме у Вашингтоні для участі в церемонії прощання із сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом. 

Грем відвідував Україну незадовго до своєї смерті.

  • Особиста зустріч з Трампом розглядається Києвом як необхідний крок для спроби відновити переговори про завершення російсько-української війни. Зеленський визнав, що Україна прагне повернутися до дипломатичного треку ще до осені. 
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