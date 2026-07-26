ЗМІ: Зеленський зустрінеться з Трампом у Білому домі наступного тижня

Президент України Володимир Зеленський у вівторок відвідає Білий дім, де проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом.
Про це повідомляє ABC News із посиланням на представника Білого дому.
За інформацією видання, Зеленський також перебуватиме у Вашингтоні для участі в церемонії прощання із сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом.
Грем відвідував Україну незадовго до своєї смерті.
- Особиста зустріч з Трампом розглядається Києвом як необхідний крок для спроби відновити переговори про завершення російсько-української війни. Зеленський визнав, що Україна прагне повернутися до дипломатичного треку ще до осені.