ЗМІ: Зеленський зустрінеться з Трампом у Білому домі наступного тижня

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Президент України Володимир Зеленський у вівторок відвідає Білий дім, де проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє ABC News із посиланням на представника Білого дому.

За інформацією видання, Зеленський також перебуватиме у Вашингтоні для участі в церемонії прощання із сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом.

Грем відвідував Україну незадовго до своєї смерті.