Головне за суботу, 25 липня: атаки на Дніпропетровщину, понад 200 бойових зіткнень, ураження Тюменського НПЗ

Бойові дії на Донеччині, 202 бойових зіткнення, ворожі обстріли, підготовка Кремля до розширення мобілізації. Яким запам’ятається 1613-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 25 липня на фронті від початку доби відбулося 202 бойові зіткнення.

На Покровському напрямку російські війська здійснили 35 атак.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 25 липня – в новині.

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25 липня російські війська майже 50 разів атакували три райони Дніпропетровської області, повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Окупанти застосовували безпілотники, артилерію та керовану авіабомбу. Дві людини загинули, ще три зазнали поранень.

Найбільше потерпала Нікопольщина. Внаслідок атаки пошкоджені об'єкти інфраструктури, дитячий садок, кафе, магазини, близько десяти багатоквартирних будинків, приватні будинки та автомобілі.

Російські війська двічі атакували цивільне судно під прапором Палау під час його виходу з порту на Одещині, повідомило Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту.

Судно перевозило майже 2,8 тисячі тонн кукурудзи. Унаслідок влучань на балкері спалахнула пожежа. Фахівці вже врятували сімох членів екіпажу і українського лоцмана, однак ще двоє моряків наразі вважаються зниклими безвісти. Пошуково-рятувальна операція триває.

Сили спеціальних операцій ЗСУ підтвердили ураження Тюменського нафтопереробного заводу за 2000 км від кордону України.

"Підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій у взаємодії з повстанським рухом на території росії "Черная Искра" уразили Тюменський нафтопереробний завод у Тюменській області РФ. Дрони ССО подолали понад 2 000 кілометрів до цілі… На території заводу вирує пожежа", – йдеться у повідомленні ССО.

Це повторне ураження Тюменського НПЗ ССО ЗСУ. Раніше підприємство було успішно атаковане 20 червня.

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Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що українська розвідка отримала дані про плани Росії на осінь. За його словами, вони не передбачають завершення війни.

За словами Зеленського, Кремль готує умови для розширення мобілізації. Також, за словами президента, Росія поглиблює військову співпрацю з Північною Кореєю. За даними української розвідки, Москва хоче залучити ще 30 тисяч північнокорейських військових. Для їхнього прийому з червня готують інфраструктуру у Воронезькій області.

«Це загроза не тільки для України», – наголосив глава держави. Все це загроза для кожного в Азії, хто в зоні досяжності північнокорейських ракет. Україна буде протидіяти, йдеться у зверненні президента.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що отримує багато сигналів з боку Європи і США щодо війни в Україні і звернувся до російського диктатора Володимира Путіна з проханням заморозити війну.

«Ви знаєте, на мій погляд, я від самого початку казав, що це міждержавний конфлікт, міждержавний. Мова не йде про якусь громадянську війну. Ми завжди з повагою ставилися до українського народу, до його культури, мови. І вважаємо, що природа цього конфлікту не зовсім зрозуміла для багатьох, зокрема й для нас», - сказав Токаєв на зустрічі з Путіним.

Очільник Казахстану висловив думку, що військові дії варто заморозити та повернутися до «Стамбульської формули 2.0» під гарантії провідних світових держав.

Докладніше – в новині.

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