Росія продовжила заборону на експорт бензину до кінця року

Обмеження в країні-агресорі стосуються як виробників, так і трейдерів.

Росія продовжить заборону на експорт бензину до кінця 2026 року. Обмеження діятимуть як для виробників, так і для трейдерів. Про це заявив віцепрем'єр РФ Олександр Новак, пише Bloomberg.

Водночас російська влада планує найближчим часом скасувати заборону на експорт дизельного пального. За словами Новака, це потрібно, щоб уникнути надлишку дизеля на внутрішньому ринку та скорочення роботи НПЗ.

Цього літа Росія зіткнулася з дефіцитом пального. Причиною стали українські удари по ворожих нафтопереробних заводах. У низці регіонів запровадили обмеження на продаж бензину та дизеля.

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Аби якось вирішити кризу, уряд РФ ввів низку обмежень, зокрема заборонив експорт пального. Чинні обмеження мали діяти до 31 липня, однак тепер заборону на експорт бензину продовжили до кінця року.

За словами Новака, ситуація з пальним начебто стабілізується. Частина нафтопереробних заводів уже відновила роботу, а на автозаправках ситуація нібито «суттєво покращилася». Водночас у Сибіру дефіцит пального ще зберігається.

Російська влада також розглядає можливість постачання пального з Казахстану. Проте окупанти самі визнають, що запасів у казахів може виявитись недостатньо.

Контекст

У липні виробництво бензину в Росії покриває лише близько 65% сезонного добового попиту після українських атак на нафтопереробну інфраструктуру. Джерела медіа в російській владі кажуть, що у період пікового літнього споживання добовий попит на бензин у РФ становить близько 115-120 тисяч тонн. Водночас російські НПЗ не виробляють від 40 до 45 тисяч тонн пального на добу, що відповідає дефіциту приблизно 35%.

Ситуація начебто може покращитись, сподіваються росіяни, проте за однієї умови – українські удари мають припинитись.