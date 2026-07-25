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Росія економить на лікарнях і перенаправляє гроші на фінансування війни, – ЦПД

Протягом останніх років у РФ вже суттєво скоротили кількість лікарняних ліжок і медичних відділень.

Росія економить на лікарнях і перенаправляє гроші на фінансування війни, – ЦПД
Фото: З відкритих джерел

Влада Росії дедалі більше економить на власній системі охорони здоров'я, перенаправляючи ресурси на фінансування війни.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації. 

Через зростання дефіциту регіональних бюджетів у Росії почали скорочувати фінансування лікарень і поліклінік. 

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У Кремлі вже рекомендують місцевій владі “оптимізувати” мережу медичних закладів, скорочувати малокомплектні лікарні та пологові будинки, а також відкладати або згортати будівництво нових медичних об'єктів.

Протягом останніх років у Росії вже суттєво скоротили кількість лікарняних ліжок і медичних відділень, особливо терапевтичного, хірургічного й гінекологічного профілів. 

Тепер процес лише прискорюється через погіршення фінансового становища регіонів і збереження рекордних військових витрат.

“Так війна поступово приходить у кожен дім росіян. Вона проявляється не лише через втрати на фронті, а й у закритих лікарнях та неможливості вчасно отримати медичну допомогу. Чим довше кремль обиратиме війну замість потреб власного населення, тим відчутнішими для самих росіян ставатимуть наслідки цього вибору”, – зазначили у ЦПД.

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