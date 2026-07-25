Росія застосувала по області, зокрема, керовані авіаційні бомби та балістичні ракети.

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Наслідки російського обстрілу у Запоріжжі

Ворожа армія сьогодні знову вдарила по Запоріжжю.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Унаслідок обстрілів росіян двоє людей отримали поранення.

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Оновлено. Одна жінка загинула. За останньою інформацією, 9 людей потребують допомоги лікарів, зокрема, троє дітей.

Федоров повідомив, що РФ застосувала по області керовані авіаційні бомби та балістичні ракети.

Наслідки російських атак на Запоріжжя