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Ворог вдарив по Запоріжжю. Є загибла і поранені, зокрема діти (оновлено)

Росія застосувала по області, зокрема, керовані авіаційні бомби та балістичні ракети.

Ворог вдарив по Запоріжжю. Є загибла і поранені, зокрема діти (оновлено)
Наслідки російського обстрілу у Запоріжжі

Ворожа армія сьогодні знову вдарила по Запоріжжю.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Унаслідок обстрілів росіян двоє людей отримали поранення.

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Оновлено. Одна жінка загинула. За останньою інформацією, 9 людей потребують допомоги лікарів, зокрема, троє дітей.

Федоров повідомив, що РФ застосувала по області керовані авіаційні бомби та балістичні ракети.

Наслідки російських атак на Запоріжжя
Наслідки російських атак на Запоріжжя

  • 10 людей отримали поранення внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю. Загалом упродовж доби окупанти завдали 1067 ударів по 48 населених пунктах області. Надійшло 117 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель.
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