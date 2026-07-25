РФ завдала по Запорізькій області 1067 ударів, десять людей постраждали

262 артилерійських удари прийшлися по Річному, Веселянці, Григорівці, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Чарівному, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Святопетрівці, Цвітковому, Добропіллю, Прилуках та Рибному.

Війська РФ здійснили 25 авіаційних ударів по Запоріжжю, Біленькому, Таврійському, Барвінівці, Зірниці, Широкому, Блакитному, Тимошівці, Веселянці, Сорочиному, Преображенці, Червоному Яру, Червоній Криниці, Микільському, Вільнянці, Річному та Свободі.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров .

Десять людей отримали поранення внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю . Загалом упродовж доби окупанти завдали 1067 ударів по 48 населених пунктах Запорізької області.

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Цивільні постраждали через ворожий удар по Запоріжжю.

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