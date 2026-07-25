YouTube заблокував в Україні канали російських артистів, які підтримують війну

Центр протидії дезінформації повідомив, що відеохостинг YouTube заблокував в Україні канали артистів з Росії, які беруть участь у пропагандистських заходах та системно підтримують агресію проти нашої держави.

Йдеться про сімох виконавців, чиї відео більше не будуть показані користувачам з України - Миколу Баскова, Стаса Михайлова, Лоліту Мілявську, Ольгу Бузову, Ані Лорак, Анну Сєдокову і Олександра Розенбаума.

У ЦПД підкреслили, що ці особи не просто відмовлялися засуджувати війну в Україні та виконували забаганки Кремля, але й використовували свої медійні майданчики для поширення російських наративів. В РНБО пообіцяли продовжувати діяльність щодо очищення цифрового простору від пропагандистів.