Росіяни вдарили дроном по багатоповерхівці у Харкові

Росіяни вдарили дроном по багатоповерхівці в Салтівському районі Харкова.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок атаки пошкоджено скління вікон багатоповерхівки та цивільний автомобіль.
Відомо, що одна людина постраждала. Медики надають всю необхідну допомогу..
Також, раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомляв про влучання ударного БПЛА в Київському районі міста. Інформація щодо наслідків уточнюється.
- Російські війська завдали удару по Київському району Харкова. За попередніми даними, ворожий безпілотник влучив у легковий автомобіль. Загинула людина.