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Росіяни вдарили дроном по багатоповерхівці у Харкові

Одна людина постраждала внаслідок атаки.

Росіяни вдарили дроном по багатоповерхівці у Харкові
Наслідки атаки по Харкову 24 липня 2026 року
Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Росіяни вдарили дроном по багатоповерхівці в Салтівському районі Харкова. 

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок атаки пошкоджено скління вікон багатоповерхівки та цивільний автомобіль.

Відомо, що одна людина постраждала. Медики надають всю необхідну допомогу..

Також, раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомляв про влучання ударного БПЛА в Київському районі міста. Інформація щодо наслідків уточнюється.

  • Російські війська завдали удару по Київському району Харкова. За попередніми даними, ворожий безпілотник влучив у легковий автомобіль. Загинула людина.
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