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Російські окупанти вдруге за день вдарили КАБами по Слов'янську Донецької оласті.

Про це повідомляє очільник Слов'янської МВА Вадим Лях.

"Сьогодні, 24 липня, вже другий обстріл КАБами Словʼянська. О 16:15 знов ворог наніс авіаудар по місту. Влучання у центральній частині", – ідеться у повідомленні.

Унаслідок авіаудару поранені п'ятеро людей, серед них – дитина.