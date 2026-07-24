Російські окупанти вдруге за день вдарили КАБами по Слов'янську Донецької оласті.
Про це повідомляє очільник Слов'янської МВА Вадим Лях.
"Сьогодні, 24 липня, вже другий обстріл КАБами Словʼянська. О 16:15 знов ворог наніс авіаудар по місту. Влучання у центральній частині", – ідеться у повідомленні.
Унаслідок авіаудару поранені п'ятеро людей, серед них – дитина.
- У Слов'янську внаслідок удару російськими авіабомбами загинули п'ятеро людей, ще 16 поранені. Удар прийшовся по будівлі почесного консульства Латвії.