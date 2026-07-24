Унаслідок російського терору шестеро цивільних на Херсонщині зазнали поранень

Пошкоджень зазнали приватні будинки, лікарня, вантажний та легковий автотранспорт.

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На Херсонщині унаслідок російської агресії шість людей постраждали. Є пошкодження будинків та інфраструктури.

Про це повідомляє Херсонська облпрокуратура.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.

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За даними слідства, впродовж 24 липня російська армія здійснювала обстріли населених пунктів Херсонщини за допомогою авіації, ствольної артилерії, мінометної зброї та дронів різних типів.

Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії постраждало 6 людей.

Так, внаслідок атак за допомогою дронів у Херсоні отримали травми чотири місцевих жителі.

Також ворог артилерію обстріляв Білозерку, у зоні ураження опинилася будівля місцевої лікарні – дві співробітниці закладу дістали поранень.

Крім того, пошкоджень зазнали приватні будинки, лікарня, вантажний та легковий автотранспорт.

Прокурори та слідчі поліції вживають усіх необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.