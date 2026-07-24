"Російський терор не знає меж": Сибіга відреагував на масовані удари РФ по Україні

Відповіддю на російський терор мають стати ще жорсткіші санкції проти РФ.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на чергову масовану атаку Росії, заявивши, що російський терор виходить далеко за межі України, а відповіддю міжнародної спільноти мають стати ще жорсткіші санкції та посилення тиску на Кремль.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

За словами Сибіги, внаслідок ракетного удару по Київській області загинули та поранені люди. Крім того, під час ударів керованими авіабомбами по Слов’янську загинули щонайменше п’ятеро мирних жителів, ще дев’ятеро постраждали.

Реклама

Російські обстріли пошкодили житлові будинки, цивільну інфраструктуру та будівлю консульства.

"Це не випадкове насильство. Це свідома стратегія. Росія систематично атакує цивільних, щоб поширити страх, підірвати стійкість і змусити світ прийняти агресію як нову норму", – наголосив міністр.

Він також звернув увагу, що Москва посилює атаки в Чорному морі, створюючи загрозу свободі судноплавства, міжнародній торгівлі та світовій продовольчій безпеці.

За словами Сибіги, війна Кремля вже давно виходить за межі України, а тому міжнародна спільнота має реагувати відповідним чином.

Міністр нагадав, що напередодні Євросоюз ухвалив 21-й пакет санкцій проти Росії, однак підкреслив, що кожен новий ракетний удар і кожна атака на цивільне судноплавство мають отримувати відповідь у вигляді ще жорсткіших обмежень, суворішого контролю за їхнім виконанням та посилення економічного тиску.

Читайте також Повітряні сили: РФ вдарила по Київщині трьома балістичними ракетами

"Росія повинна заплатити ціну, яка перевищить її спроможність продовжувати цю війну", – заявив очільник МЗС.

Сибіга наголосив, що час поступових рішень минув, а відповідь світу на російську агресію має бути рішучою та безкомпромісною.

"Російський терор не знає меж. Наша відповідь також не повинна бути обмеженою. Необхідно використати всі доступні інструменти тиску, щоб підвищити ціну російської агресії та прискорити завершення цієї війни", – підсумував він.