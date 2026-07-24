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Армія РФ завдала артилерійського удару по лікарні у Білозерці

Ворог продовжує обстрілювати інфраструктуру Херсонщини.

Армія РФ завдала артилерійського удару по лікарні у Білозерці
Фото: Телеграм / Олександр Прокудін

Російські війська завдали артилерійського удару по медзакладу у Білозерці Херсонської області.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 13:00 російські загарбники обстріляли з артилерії лікарню у Білозерці", – ідеться у повідомленні. 

Унаслідок обстрілу постраждали дві медсестри віком 51 та 56 років. Вони отримали вибухові травми, контузії та струс головного мозку. 

Потерпілим призначили амбулаторне лікування.

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