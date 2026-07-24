Армія РФ завдала артилерійського удару по лікарні у Білозерці

Російські війська завдали артилерійського удару по медзакладу у Білозерці Херсонської області.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Близько 13:00 російські загарбники обстріляли з артилерії лікарню у Білозерці", – ідеться у повідомленні.
Унаслідок обстрілу постраждали дві медсестри віком 51 та 56 років. Вони отримали вибухові травми, контузії та струс головного мозку.
Потерпілим призначили амбулаторне лікування.
- Двадцятеро людей вчора постраждали на Херсонщині через російські обстріли. Ворог атакував 37 населених пунктів області.