Темою переговорів стали також продовольча безпеку, національні меншини та зустріч лідерів країн.

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову із віцепрем'єр-міністеркою та очільницею МЗС Угорщини Анітою Орбан. Про результати Сибіга розповів у Telegram.

Сибіга поінформував угорську колегу про удари РФ по українських містах. Також міністр заявив про загрозу для глобальної продовольчої безпеки через спроби Росії обмежити судноплавство в Чорному морі.

«Така ескалація з боку Росії на морі потребує скоординованої міжнародної відповіді. Сторони обговорили, як Україна та Угорщина разом із партнерами можуть посилити співпрацю задля зміцнення та захисту глобальної продовольчої безпеки", – наголосив Сибіга.

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Під час розмови дипломати також обговорили співпрацю України та Угорщини у межах регіональних ініціатив, зокрема у питанні національних меншин.

Київ та Будапешт домовилися працювати над організацією зустрічі лідерів двох країн.

Контекст

Українські морські порти тимчасово припинили приймати іноземні судна через побоювання щодо російських атак у Чорному морі. Як раніше повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, рішення ухвалили не українські органи влади, а самі судновласники через безпекові ризики.

За його словами, ще 21 липня до українських портів заходили по 4-5 суден на добу, однак наступного дня цей процес фактично зупинився. Уряд наразі працює над варіантами вирішення ситуації та має узгодити подальші кроки із партнерами.

Водночас у Мінагрополітики поки не беруться оцінювати можливі наслідки для експорту, оскільки ситуація залишається динамічною. Аграріям радять не поспішати з продажем продукції та стежити за подальшим розвитком подій.