Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Мадяр і море. Чому Азов опинився в центрі уваги Сил оборони
Мадяр і море. Чому Азов опинився в центрі уваги Сил оборони
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ГоловнаПолітика

​Ескалація Росії на морі вимагає негайної реакції, – Сибіга у розмові з главою МЗС Угорщини

Темою переговорів стали також продовольча безпеку, національні меншини та зустріч лідерів країн.

​Ескалація Росії на морі вимагає негайної реакції, – Сибіга у розмові з главою МЗС Угорщини
Глава МЗС Андрій Сибіга
Фото: Telegram Андрія Сибіги

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову із віцепрем'єр-міністеркою та очільницею МЗС Угорщини Анітою Орбан. Про результати Сибіга розповів у Telegram.

Сибіга поінформував угорську колегу про удари РФ по українських містах. Також міністр заявив про загрозу для глобальної продовольчої безпеки через спроби Росії обмежити судноплавство в Чорному морі. 

«Така ескалація з боку Росії на морі потребує скоординованої міжнародної відповіді. Сторони обговорили, як Україна та Угорщина разом із партнерами можуть посилити співпрацю задля зміцнення та захисту глобальної продовольчої безпеки", – наголосив Сибіга.

Реклама

Під час розмови дипломати також обговорили співпрацю України та Угорщини у межах регіональних ініціатив, зокрема у питанні національних меншин.

Київ та Будапешт домовилися працювати над організацією зустрічі лідерів двох країн.

Контекст

Українські морські порти тимчасово припинили приймати іноземні судна через побоювання щодо російських атак у Чорному морі. Як раніше повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, рішення ухвалили не українські органи влади, а самі судновласники через безпекові ризики.

За його словами, ще 21 липня до українських портів заходили по 4-5 суден на добу, однак наступного дня цей процес фактично зупинився. Уряд наразі працює над варіантами вирішення ситуації та має узгодити подальші кроки із партнерами.

Водночас у Мінагрополітики поки не беруться оцінювати можливі наслідки для експорту, оскільки ситуація залишається динамічною. Аграріям радять не поспішати з продажем продукції та стежити за подальшим розвитком подій.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies