Ірландія виділить Україні 25 мільйонів євро на зміцнення ППО

Ірландія ухвалила рішення про додаткове виділення Україні 25 мільйонів євро. Про це повідомив прем’єр-міністр країни Мікхол Мартін під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві, передає кореспондент LB.
Ці гроші підуть на посилення протиповітряної оборони, зазначив Мартін. Глава уряду додав, що раніше Дублін вже виділяв Києву 60 мільйонів євро.
Гроші були спрямовані на закупівлю засобів ППО.
Зазначимо, що прем’єр-міністр Ірландії прибув до Києва 23 липня. Візит політик розпочав з вшанування пам’яті полеглих українських воїнів.
- Український президент та глава уряду зустрічались попередній раз на початку липня у Дубліні. Сторони обговорили посилення підтримки України, а також євроінтеграцію.
- Зараз Ірландія голововує у Раді Євросоюзу.