Росія планує збільшити атаки на чорноморський морський коридор

Зараз є два варіанти входження в зиму: сісти за стіл переговорів з Росією та закінчити війну або ж розширення війни та збільшення мобілізації серед окупантів. В оточенні Владіміра Путіна є люди, які виступають за закінчення війни і бачать економічний колапс. Але й є ті, хто хоче збільшення мобілізації та продовження убивств.

Про це президент Володимир Зеленський сказав на брифінгу з нагоди візиту прем'єр-міністра Ірландії, передає кореспондент LB. Очільник держави пояснив, що при виборі нового голови уряду фокусувався саме на тому, що потрібно пережити зиму.

«Окремо виклик – сільське господарство. Ми це розуміли ще пару місяців назад, що вони будуть робити», – сказав президент.

Учора жодне судно не змогло пройти українські порти, бо Росія била по кожному. І вона планує збільшувати такі атаки. У зв'язку з цим для сільського господарства повернули окреме міністерство. А міністр інфраструктури фокусуватиметься на виконанні планів стійкості усіма областями. Президент сказав, що не задоволений темпами їх виконання.