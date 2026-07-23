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Росія планує збільшити атаки на чорноморський морський коридор

Про ці плани було відомо заздалегідь, тож для посилення галузі вирішили повернути повноцінне міністерство агропродовольства.

Росія планує збільшити атаки на чорноморський морський коридор
Наслідки російської атаки на Одещині
Фото: Одеська ОВА

Зараз є два варіанти входження в зиму: сісти за стіл переговорів з Росією та закінчити війну або ж розширення війни та збільшення мобілізації серед окупантів. В оточенні Владіміра Путіна є люди, які виступають за закінчення війни і бачать економічний колапс. Але й є ті, хто хоче збільшення мобілізації та продовження убивств.

Про це президент Володимир Зеленський сказав на брифінгу з нагоди візиту прем'єр-міністра Ірландії, передає кореспондент LB. Очільник держави пояснив, що при виборі нового голови уряду фокусувався саме на тому, що потрібно пережити зиму.

«Окремо виклик – сільське господарство. Ми це розуміли ще пару місяців назад, що вони будуть робити», – сказав президент.

Учора жодне судно не змогло пройти українські порти, бо Росія била по кожному. І вона планує збільшувати такі атаки. У зв'язку з цим для сільського господарства повернули окреме міністерство. А міністр інфраструктури фокусуватиметься на виконанні планів стійкості усіма областями. Президент сказав, що не задоволений темпами їх виконання. 

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