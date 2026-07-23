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З Польщі екстрадували українця, якого підозрюють у наживі 1,3 млн грн на “зелених” тарифах

У 2019 році чоловік організував схему завищення обсягів виробленої сонячної електроенергії. 

З Польщі екстрадували українця, якого підозрюють у наживі 1,3 млн грн на “зелених” тарифах
Після викриття схеми він виїхав за кордон і переховувався від слідства

До України з Польщі екстрадовано власника приватної сонячної електростанції, якого підозрюють у незаконному заволодінні майже 1,3 млн грн за електроенергію, яка фактично не вироблялася.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Польська сторона передала 44-річного чоловіка 16 липня. 

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Слідство встановило, що у 2019 році чоловік організував схему завищення обсягів виробленої сонячної електроенергії. 

На електростанції встановили лічильник із модифікованим програмним забезпеченням, який відображав показники, що у десять разів перевищували фактичні. На підставі цих даних він отримував виплати за “зеленим” тарифом.

Для приховування втручання у роботу приладу підозрюваний залучив майстра підприємства електропостачання, який разом із чотирма підлеглими оформлював документи про справність лічильника без належної перевірки. 

За реалізацію схеми організатор пообіцяв майстру 10 % від незаконно отриманих коштів.

Упродовж 2019–2022 років підозрюваний незаконно одержав майже 1,3 млн грн. Після викриття схеми він виїхав за кордон і переховувався від слідства. Йому заочно повідомили про підозру та оголосили в міжнародний розшук. 

Стосовно майстра підприємства та чотирьох його підлеглих – обвинувальний акт уже перебуває на розгляді суду.

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