До України з Польщі екстрадовано власника приватної сонячної електростанції, якого підозрюють у незаконному заволодінні майже 1,3 млн грн за електроенергію, яка фактично не вироблялася.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
Польська сторона передала 44-річного чоловіка 16 липня.
Слідство встановило, що у 2019 році чоловік організував схему завищення обсягів виробленої сонячної електроенергії.
На електростанції встановили лічильник із модифікованим програмним забезпеченням, який відображав показники, що у десять разів перевищували фактичні. На підставі цих даних він отримував виплати за “зеленим” тарифом.
Для приховування втручання у роботу приладу підозрюваний залучив майстра підприємства електропостачання, який разом із чотирма підлеглими оформлював документи про справність лічильника без належної перевірки.
За реалізацію схеми організатор пообіцяв майстру 10 % від незаконно отриманих коштів.
Упродовж 2019–2022 років підозрюваний незаконно одержав майже 1,3 млн грн. Після викриття схеми він виїхав за кордон і переховувався від слідства. Йому заочно повідомили про підозру та оголосили в міжнародний розшук.
Стосовно майстра підприємства та чотирьох його підлеглих – обвинувальний акт уже перебуває на розгляді суду.