Експосадовця оборонного підприємства підозрюють у недостовірному декларуванні на 25 млн гривень

У 2024 та 2025 роках експосадовець не відобразив у декларації відомості про наявність шістьох автомобілів, серед яких Lamborghini Murcielago, BMW M8 та Audi RS7.

Українські прокурори повідомили нові підозри колишньому виконувачу обов’язків генерального директора державного підприємства оборонної галузі та трьом його працівникам. Зокрема експосадовця підозрюють у недостовірному декларуванні на 25 млн гривень.

Про це повідомили у Нацполіції, а також розповів генеральний прокурор Руслан Кравченко.

«За даними слідства, керівник колишнього оборонного підприємства, яке перебувало в стадії приватизації, замість належного управління його активами фактично разом з підлеглими організували схему його знищення. Обладнання демонтували, розпилювали, вивозили та здавали на металобрухт», – повідомив Кравченко і додав, що правоохоронці задокументували, як учасники схеми телефоном координували приїзд покупців, підготовку металу та його вивезення до пункту приймання. Збитки державному підприємству становлять мільйони гривень.

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Раніше цьому ж колишньому керівнику та головному інженеру вже повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за передачу в користування складських приміщень державного підприємства без укладення договорів оренди. Внаслідок цього державному підприємству було завдано збитків на 5,7 млн грн.

Також під час війни підозрюваний став фактичним власником парку елітних автомобілей, зокрема BMW M8, Mercedes-Benz CLS-Class та Lamborghini Murciélago. За даними слідства, дороговартісні авто оформлювали на родичів і пов’язаних осіб, хоча насправді ними володів та користувався він особисто, при цьому не декларував.

Тепер йому повідомили нову підозру за внесення завідомо недостовірних відомостей до декларацій за 2024 та 2025 роки. Сума недостовірних відомостей у декларації за 2024 рік становить 11,5 млн грн, а за 2025 рік – майже на 13 млн грн.

«Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що у 2024 та 2025 роках експосадовець не відобразив у декларації відомості про наявність шістьох автомобілів, серед яких Lamborghini Murcielago, BMW M8 та Audi RS7, інформацію про додатковий дохід від оренди, кешбек, дохід дружини-підприємниці та відомості про фінансові зобов’язання, зокрема зазначивши також недостовірні дані про розмір заробітної плати. Відтак у деклараціях недостовірні відомості, які вказав фігурант, відрізняються від достовірних на загальну суму майже 25 млн грн», – розповіли у Нацполіції.

Кравченко поділився деталями одного із епізодів: купівлі в 2024 році Audi RS7. Автомобіль придбали за 4 млн грн, а того ж дня оформили на матір підозрюваного, зазначивши в іншому договорі вартість лише 100 тис. грн. Тобто за один день ціна автомобіля в документах зменшилася у 40 разів. Через пів року Audi перереєстрували на третю особу вже за 4,2 млн грн, але в декларації за 2024 рік цей автомобіль так і не з’явився.

Слідчі поліції Києва повідомили ексслужбовцю про підозру за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України - подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Також раніше фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 – одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданого їй службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України - привласнення чужого майна, яке було ввірене особі та перебувало в її віданні, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.