Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
​Міністром оборони в новому уряді може стати чинний голова МВС Клименко, - джерела
Ексклюзив​Міністром оборони в новому уряді може стати чинний голова МВС Клименко, - джерела
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Канада запросила Україну стати державою-засновницею нового оборонного банку
Канада запросила Україну стати державою-засновницею нового оборонного банку
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
ГоловнаПраво

Судитимуть керівника анульованої партії, який за 160 000$ обіцяв зробити чоловіка нардепом

Його обвинувачують у шахрайстві.

Судитимуть керівника анульованої партії, який за 160 000$ обіцяв зробити чоловіка нардепом
Затримання підозрюваного
Фото: Київська міська прокуратура

До суду скерували обвинувальний акт щодо очільника анульованої політичної партії. Чоловіка обвинувачують у шахрайстві.

Як розповіли у Київській міській прокуратурі, 41-річний киянин пропонував долучитись до його партії та, отримавши прохідне місце у списку на парламентських виборах, стати депутатом Верховної ради України. 

«Успішну кар’єру народного обранця від його політичного проєкту, якого насправді не існує, обвинувачений оцінив у 160 000$ з яких 100 000$ – це вступний внесок до лав партії, ще 60 000$, з його слів, мали піти на її розвиток», – зазначили прокурори. 

Реклама

Очільник неіснуючої партії
Фото: Київська міська прокуратура
Очільник неіснуючої партії

 

Затримали киянина в листопаді 2025 року під час отримання грошей.

 

Його дії кваліфікували як закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах, (ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України). 

 

До нього застосували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у майже 1 млн грн, яку чоловік сплатив.

 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies