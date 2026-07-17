Судитимуть керівника анульованої партії, який за 160 000$ обіцяв зробити чоловіка нардепом

До суду скерували обвинувальний акт щодо очільника анульованої політичної партії. Чоловіка обвинувачують у шахрайстві.

Як розповіли у Київській міській прокуратурі, 41-річний киянин пропонував долучитись до його партії та, отримавши прохідне місце у списку на парламентських виборах, стати депутатом Верховної ради України.

«Успішну кар’єру народного обранця від його політичного проєкту, якого насправді не існує, обвинувачений оцінив у 160 000$ з яких 100 000$ – це вступний внесок до лав партії, ще 60 000$, з його слів, мали піти на її розвиток», – зазначили прокурори.

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Фото: Київська міська прокуратура Очільник неіснуючої партії

Затримали киянина в листопаді 2025 року під час отримання грошей.

Його дії кваліфікували як закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах, (ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України).

До нього застосували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у майже 1 млн грн, яку чоловік сплатив.