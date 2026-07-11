Вони перебуватимуть під вартою без права внесення застави.

Сьогодні, 11 липня, Сихівський суд Львова відправив під варту без права внесення застави ще трьох учасників нападу на військовослужбовців ТЦК у Львові.

Про це повідомила Львівська облпрокуратура.

«Сьогодні було обрано запобіжні заходи ще трьом учасникам заворушень у Сихівському районі Львова – тримання під вартою без права внесення застави», – зазначено у пресрелізі.

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У прокуратурі розповіли, що йдеться про двох чоловіків віком 21 та 28 років, які організовували та підбурювали присутніх до вчинення протиправних дій у ніч проти 9 липня на Сихові. Вони також особисто брали активну участь в пошкодженні службового позашляховика військовослужбовців Сихівського РТЦК та СП: блокували його рух, стрибали по автівці та перекинули її.

А 45-річний львів’янин провокував конфлікт з військовослужбовцем ТЦК, шарпав його та намагався зірвати військову форму, словесно ображаючи.

Фото: Львівська облпрокуратура Один із затриманих

Фото: Львівська облпрокуратура Один із затриманих

Усіх трьох затримали правоохоронці у порядку ст. 208 КПК України. Затриманим повідомили про підозри у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань.

Що відбулося