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Суд відправив під варту ще трьох учасників нападу на ТЦК у Львові

Вони перебуватимуть під вартою без права внесення застави. 

Суд відправив під варту ще трьох учасників нападу на ТЦК у Львові
Один із затриманих
Фото: Львівська облпрокуратура

Сьогодні, 11 липня, Сихівський суд Львова відправив під варту без права внесення застави ще трьох учасників нападу на військовослужбовців ТЦК у Львові.

Про це повідомила Львівська облпрокуратура

«Сьогодні було обрано запобіжні заходи ще трьом учасникам заворушень у Сихівському районі Львова – тримання під вартою без права внесення застави», – зазначено у пресрелізі. 

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У прокуратурі розповіли, що йдеться про двох чоловіків віком 21 та 28 років, які організовували та підбурювали присутніх до вчинення протиправних дій у ніч проти 9 липня на Сихові. Вони також особисто брали активну участь в пошкодженні службового позашляховика військовослужбовців Сихівського РТЦК та СП: блокували його рух, стрибали по автівці та перекинули її.

А 45-річний львів’янин провокував конфлікт з військовослужбовцем ТЦК, шарпав його та намагався зірвати військову форму, словесно ображаючи.

Один із затриманих
Фото: Львівська облпрокуратура
Один із затриманих
Один із затриманих
Фото: Львівська облпрокуратура
Один із затриманих

Усіх трьох затримали правоохоронці у порядку ст. 208 КПК України. Затриманим повідомили про підозри у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань.

Що відбулося 

  • Нещодавно у Сихівському районі Львова натовп напав на військових з групи оповіщення. Люди перекинули автомобіль й били в ньому вікна.
  • Львівський ТЦК та СП повідомив, що група оповіщення під час перевірки документів виявила чоловіка, що був у розшуку за порушення військового обліку. Його доставили до ТЦК і вже спрямували на ВЛК. На місці перевірки документів на іншу групу оповіщення напав натовп.
  • Участь у нападі і блокуванні брали сотні людей. Військових було троє. Двоє з них отримали травми і потребували медичного огляду. 
  • На напад відреагували голова ОП Кирило Буданов, міністерство оборони. Пізніше прокоментував і президент Володимир Зеленський
  • Того ж дня львівські ветерани ідентифікували частину нападників. 10 липня суд обрав запобіжний захід одному з затриманих – 28-річному військовому в СЗЧ. 
  • Потім СБУ повідомила, що разом з поліцією ідентифікувала ще чотирьох підозрюваних у нападі. Це 21-річний і 45-річний мешканці Львова та двоє 28-річних військових, один з яких самовільно залишив військову частину.
  • Журналісти «Слідство.інфо» також ідентифікували чоловіка, що брав участь у нападі на військових ТЦК у Львові 8 липня. Це 28-річний військовослужбовець Роман Стегній, якого неодноразово притягали до адміністративної відповідальності, а в 2020 році – засудили за крадіжку телефону й навушників. Стегній був одним з тих, хто перекинув машину групи оповіщення. Він зізнався в цьому на відеозаписі, опублікованому Романом Юр'євим.
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