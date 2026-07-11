Сьогодні, 11 липня, Сихівський суд Львова відправив під варту без права внесення застави ще трьох учасників нападу на військовослужбовців ТЦК у Львові.
Про це повідомила Львівська облпрокуратура.
«Сьогодні було обрано запобіжні заходи ще трьом учасникам заворушень у Сихівському районі Львова – тримання під вартою без права внесення застави», – зазначено у пресрелізі.
У прокуратурі розповіли, що йдеться про двох чоловіків віком 21 та 28 років, які організовували та підбурювали присутніх до вчинення протиправних дій у ніч проти 9 липня на Сихові. Вони також особисто брали активну участь в пошкодженні службового позашляховика військовослужбовців Сихівського РТЦК та СП: блокували його рух, стрибали по автівці та перекинули її.
А 45-річний львів’янин провокував конфлікт з військовослужбовцем ТЦК, шарпав його та намагався зірвати військову форму, словесно ображаючи.
Усіх трьох затримали правоохоронці у порядку ст. 208 КПК України. Затриманим повідомили про підозри у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань.
Що відбулося
- Нещодавно у Сихівському районі Львова натовп напав на військових з групи оповіщення. Люди перекинули автомобіль й били в ньому вікна.
- Львівський ТЦК та СП повідомив, що група оповіщення під час перевірки документів виявила чоловіка, що був у розшуку за порушення військового обліку. Його доставили до ТЦК і вже спрямували на ВЛК. На місці перевірки документів на іншу групу оповіщення напав натовп.
- Участь у нападі і блокуванні брали сотні людей. Військових було троє. Двоє з них отримали травми і потребували медичного огляду.
- На напад відреагували голова ОП Кирило Буданов, міністерство оборони. Пізніше прокоментував і президент Володимир Зеленський.
- Того ж дня львівські ветерани ідентифікували частину нападників. 10 липня суд обрав запобіжний захід одному з затриманих – 28-річному військовому в СЗЧ.
- Потім СБУ повідомила, що разом з поліцією ідентифікувала ще чотирьох підозрюваних у нападі. Це 21-річний і 45-річний мешканці Львова та двоє 28-річних військових, один з яких самовільно залишив військову частину.
- Журналісти «Слідство.інфо» також ідентифікували чоловіка, що брав участь у нападі на військових ТЦК у Львові 8 липня. Це 28-річний військовослужбовець Роман Стегній, якого неодноразово притягали до адміністративної відповідальності, а в 2020 році – засудили за крадіжку телефону й навушників. Стегній був одним з тих, хто перекинув машину групи оповіщення. Він зізнався в цьому на відеозаписі, опублікованому Романом Юр'євим.