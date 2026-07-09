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У Львові натовп напав на військових ТЦК і перекинув автівку групи оповіщення (оновлено)

Конфлікт розпочався після виявлення групою оповіщення ТЦК 30-річного чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від військової служби.

У Львові натовп напав на військових ТЦК і перекинув автівку групи оповіщення (оновлено)
Сутички за участі ТЦК у Львові
Фото: Суспільне Львів/Грицан Ірина

На проспекті Червоної Калини (Сихові) у Львові натовп перехожих напав на військових ТЦК.

Про це пише Суспільне та Zahid.net.

Інцидент стався ввечері 8 липня, під час заходів з оповіщення громадян про мобілізацію. За попередньою інформацією, виявили чоловіка 1996 року народження, який перебував у розшуку за ухилення від військової служби.

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Про це Суспільному повідомила речниця Головного управління Нацполіції у Львівській області Аліна Подрейко.

За її словами, на місці події працює поліція. Правоохоронці охороняють публічний порядок та спілкуються з громадянами.

За даними ЗМІ, на місці конфлікту швидко почав збиратись натовп. Молоді люди оточили чорний позашляховик ТЦК, кричали «ганьба», а потім перевернули авто. Згодом почали бити шибки в машині.

Мер Львова Андрій Садовий відреагував на ситуацію та закликав зберігати спокій і не забувати, хто справжній ворог.

"По ситуації на Сихові зараз з’ясовую всі обставини. Повідомлю, щойно матиму повну та перевірену інформацію. А поки прошу всіх зберігати спокій, бути мудрими й не забувати, хто наш справжній ворог!" – зазначив Садовий.

Як заявив очільник львівської ОВА Козицький, відбулась термінова нарада місцевої влади з правоохоронцями щодо ситуації з блокування автомобілів ТЦК на Сихові. 

"Першочергове завдання – забезпечити громадський порядок! Усі, хто вчиняв правопорушення, у тому числі перешкоджання діяльності військовослужбовців, повинні бути ідентифіковані та притягнуті до відповідальності", – зазначив Козицький.

За його словами, обласний ТЦК та СП проведе службове розслідування правомірності дій військовослужбовців ТЦК та СП щодо оповіщення громадянина 1996 року народження, який перебував у розшуку. 

У Львівському обласному ТЦК та СП прокоментували інцидент та заявили, що військовозобовʼязаний громадянин, який порушував правила військового обліку, направлений для проходження ВЛК. 

"Водночас на місці події залишилася інша група оповіщення, яку заблокувала група невідомих осіб", – повідомили в ТЦК.

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