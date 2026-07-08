В Краматорській громаді провели масштабну евакуацію людей

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З Краматорської громади «Білі Янголи» евакуювали 16 людей, серед яких – 7 дітей.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Донецької області.

Поліцейські спільно з волонтерами організації «Save Ukraine» провели чергову масштабну евакуацію. З-під ворожих обстрілів вивезли мешканців Малотаранівки, Біленького та окремих вулиць Краматорська.

"Через постійне погіршення безпекової ситуації, щоденні авіаудари та атаки ворожих безпілотників у деяких районах Краматорська та прилеглих населених пунктах оголошено примусову евакуацію родин із дітьми", - повідомили в поліції.

Серед евакуйованих - семеро дітей та літні люди.

Людей доставили до транзитного шелтеру. Надалі волонтери допоможуть людям дістатися більш безпечних регіонів України.