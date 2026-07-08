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У Києві російські безпілотники упали в кількох місцях (оновлено)

Є постраждалі. 

У Києві російські безпілотники упали в кількох місцях (оновлено)
уламки шахеда (ілюстративне фото)
Фото: facebook.com/oleksij.seketa.2025

У Києві вранці середи російський безпілотник упав поблизу газорозподільної станції.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко. 

"У Деснянському районі, за попередньою інформацією, ворожий БпЛА впав та вибухнув поблизу газорозподільної станції", – написав він у Telegram.

Кличко додав, що екстрені служби прямують на місце.

Оновлено. Станом на 14:38 відомо про 6 постраждалих, 1 людина загинула. 

Після першого удару Кличко повідомив, що в Деснянському районі ворожий БпЛА упав також на триповерхову нежитлову будівлю поруч із ринком.Екстрені служби прямують на місце.

  • Росіяни атакують столицю дронами після нічного балістичного удару. Вночі постраждали Деснянський і Святошинський райони.
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