У Києві російські безпілотники упали в кількох місцях (оновлено)

У Києві вранці середи російський безпілотник упав поблизу газорозподільної станції.
Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.
"У Деснянському районі, за попередньою інформацією, ворожий БпЛА впав та вибухнув поблизу газорозподільної станції", – написав він у Telegram.
Кличко додав, що екстрені служби прямують на місце.
Оновлено. Станом на 14:38 відомо про 6 постраждалих, 1 людина загинула.
Після першого удару Кличко повідомив, що в Деснянському районі ворожий БпЛА упав також на триповерхову нежитлову будівлю поруч із ринком.Екстрені служби прямують на місце.
- Росіяни атакують столицю дронами після нічного балістичного удару. Вночі постраждали Деснянський і Святошинський райони.