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Посадовця київського Гідропарку підозрюють в отриманні 1,5 млн грн хабаря за проведення заходів на його території

Зазначається, що заступник директора парку спочатку просив 5 млн грн.

Посадовця київського Гідропарку підозрюють в отриманні 1,5 млн грн хабаря за проведення заходів на його території

Офіс генпрокурора викрив посадовця столичного Гідропарку, який запросив 5 млн грн за право проводити заходи на території парку.

Про це йдеться у пресрелізі прокурорів.

Заступнику директора парку культури та відпочинку “Гідропарк” повідомлено про підозру в одержанні 1,5 млн грн неправомірної вигоди.

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За інформацією слідства, представник товариства запропонував реалізувати на території Гідропарку соціальний проєкт із проведення спортивних і розважальних заходів.

Під час перемовин посадовець повідомив, що для укладення договору та подальшої роботи на території парку йому необхідно передати половину коштів, які планувалося залучити від спонсорів. Спочатку йшлося про 5 млн грн, однак згодом суму було зменшено до 1,5 млн грн.

Щоб приховати одержання коштів, посадовець, за даними слідства, направив на зустріч іншого працівника комунального закладу. На території автозаправної станції у Києві той отримав пакет із 1,5 млн грн, який мав доставити посадовцю.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України. Суд взяв його під варту, встановивши заставу у розмірі 3 млн грн. 

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