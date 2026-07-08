​На Харківщині зафіксували більше 40 фактів вербування дітей російськими спецслужбами

Росіяни системно намагаються використовувати неповнолітніх як інструмент для вчинення диверсій, терактів та збору інформації.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на Харківщині зафіксували 44 факти вербування дітей ворожими спецслужбами.

Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Юрій Папуша.

"Станом на сьогодні на Харківщині зафіксовано 44 факти вербування дітей. Якщо говорити про динаміку, то у 2024 році було завербовано 19 неповнолітніх - 15 хлопців і 4 дівчат. У 2025 році - 19 дітей, серед яких 14 хлопців та 5 дівчат. У 2026 році вже встановлено трьох хлопців і трьох дівчат", - розповів Папуша.

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Він зазначив, що росіяни системно намагаються використовувати українських дітей як інструмент для вчинення диверсій, терактів, збору інформації та інших злочинів проти нашої країни. Вони вербують їх через соцмережі, месенджери, Телеграм-канали та ігрові платформи.

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"Вербувальники використовують фейкові акаунти, видають себе за однолітків, застосовують психологічний вплив, маніпуляції та проросійський контент. Найчастіше дітям пропонують швидкий заробіток за виконання нібито нескладних завдань. Спочатку це може бути фотографування певних об’єктів, нанесення графіті, розклеювання листівок або підпал майна. Поступово завдання стають складнішими та небезпечнішими. Дитину затягують у кримінальну діяльність", - зазначив Папуша.

За його інформацією, на сьогодні вироки отримав 21 неповнолітній - 18 хлопців і три дівчини.

Паралельно правоохоронці намагаються встановити не лише виконавців, а й організаторів, кураторів і координаторів. Наразі тривають досудові розслідування за статтею 149 Кримінального кодексу - вербування людей. Цей вид злочинів також кваліфікується за статтею 438 - вчинення воєнних злочинів (у тих випадках, коли прослідковується причетність саме представників російських спецслужб).

Папуша закликав батьків цікавилися онлайн-спілкуванням своїх дітей, пояснювати небезпеку анонімних контактів у мережі, звертати увагу на різкі зміни в поведінці, появу незрозумілих коштів чи дорогих речей.