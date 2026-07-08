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Ексдиректор департаменту Міноборони отримав підозру у постачанні до ЗСУ бракованих мінометів

Як встановило розслідування, йдеться про 250 одиниць 120-міліметрових мінометів, які не відповідали тактико-технічним характеристикам, заявленим виробником.

Ексдиректор департаменту Міноборони отримав підозру у постачанні до ЗСУ бракованих мінометів

Військова контррозвідка Служби безпеки викрила колишнього директора Департаменту військово-технічної політики розвитку озброєння та військової техніки МО України на оборудках із бюджетними коштами. 

Про це йдеться у пресрелізі СБУ.

За матеріалами справи, він причетний до закупівлі у 2023 році бракованих мінометів для ЗСУ на загальну суму 182 мільйони гривень.

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Як встановило розслідування, йдеться про 250 одиниць 120-міліметрових мінометів, які не відповідали тактико-технічним характеристикам, заявленим виробником.

Поставка неякісних озброєнь зашкодила обороноздатності українських військ. Зокрема, бойове застосування бракованих мінометів створювало загрозу для життя і здоров’я особового складу артилерійських розрахунків ЗСУ на передовій.

Відповідно до матеріалів провадження, фігурант, перебуваючи на посаді, уклав контракт із неперевіреною іноземною компанією на виробництво артозброєння для потреб Збройних Сил України.

“Але замість ліцензійної продукції із заявленими технічними стандартами підрядники відвантажили на склади Міноборони України “неліквід”, який заборонено використовувати в бойових умовах”, – йдеться у пресрелізі.

При цьому бюджетні гроші були перераховані на баланс компанії-виробника.

Ініційовані Службою безпеки аудит та судова інженерно-механічна експертиза підтвердили факти злочинної діяльності експосадовця.

Слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки).

Зловмиснику загрожує до 6 років позбавлення волі. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Наразі всі браковані зразки артозброєння вилучено з підрозділів ЗСУ. 

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